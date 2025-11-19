Екснардепа від ОПЗЖ Балицького судили за викрадення пів мільйона тонн українського зерна

Ексдепутат ОПЗЖ організував масштабне вивезення українського зерна до РФ.

Фото ілюстративне

Екснардепа від ОПЗЖ, призначеного РФ «гауляйтера» тимчасово окупованої частини Запорізької області Євгена Балицького, заочно засуджено до довічного ув’язнення за організацію масового викрадення українського зерна в інтересах країни-агресора, повідомляє СБУ.

За даними слідства, після захоплення частини південного регіону Балицький, за вкзівками Кремля, організував масове пограбування фермерів та агропідприємств. Під погрозами зброєю, ув’язненням та фізичною розправою окупанти захоплювали приватне майно, насамперед зерно.

Також Балицький забезпечував нелегальне вивезення награбованого через порти Маріуполя, Ростова-на-Дону та тимчасово окупованого Криму з подальшим переправленням до країн Близького Сходу.

За даними СБУ, лише протягом 2025 року гауляйтер організував викрадення майже 500 тисяч тонн українського зерна.

Суд визнав Балицького винним заочно за:

ч. 8 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою групою осіб).

В СБУ нагадали, що засуджений є колишнім народним депутатом від забороненої Партії регіонів, який на початку повномасштабної війни одним з перших публічно підтримав окупантів. Після цього вони призначили його гауляйтером на тимчасово захопленій частині Запорізької області. За матеріалами СБУ, Балицький уже має заочну судимість у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за організацію псевдореферендуму РФ. Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

