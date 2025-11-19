  1. В Украине

Экс-снардепа от ОПЗЖ Балицкого судили за похищение полумиллиона тонн украинского зерна

18:03, 19 ноября 2025
Экс-депутат ОПЗЖ организовал масштабный вывоз украинского зерна в РФ.
Фото иллюстративное
Экс-нардеп от ОПЗЖ, назначенный РФ «гауляйтером» временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий, заочно приговорен к пожизненному заключению за организацию массового хищения украинского зерна в интересах страны-агрессора, сообщает СБУ.

По данным следствия, после захвата части южного региона Балицкий, за указаниями Кремля, организовал массовое ограбление фермеров и агропредприятий. Под угрозой оружия, тюремного заключения и физической расправы оккупанты захватывали частное имущество, прежде всего зерно.

Также Балицкий обеспечивал нелегальный вывоз награбленного через порты Мариуполя, Ростова-на-Дону и временно оккупированного Крыма с последующей переправкой в страны Ближнего Востока.

По данным СБУ, только в течение 2025 года гауляйтер организовал похищение почти 500 тысяч тонн украинского зерна.

Суд признал Балицкого виновным заочно по:

  • ч. 8 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

В СБУ напомнили, что осужденный является бывшим народным депутатом от запрещенной Партии регионов, который в начале полномасштабной войны одним из первых публично поддержал оккупантов. После этого они назначили его гауляйтером на временно захваченной части Запорожской области. По материалам СБУ, у Балицкого уже заочная судимость в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за организацию псевдореферендума РФ. Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.

СБУ Запорожье госизмена приговор оккупированные территории

Лента новостей

Блоги
Публикации
