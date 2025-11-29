17% громад підвищили зарплати вихователям дитсадків – Сергій Бабак

За словами Бабака, майже 60 млрд грн можуть піти на зарплати вчителям і доплати вихователям.

Фото: osvita.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що 17% громад уже збільшили виплати вихователям закладів дошкільної освіти.

Чотири громади власними рішеннями підняли оклади, внісши зміни до місцевих бюджетів.

«Це хороший сигнал і гарний приклад для інших громад, щоб такі рішення поширювалися швидше й зрештою охопили всі регіони», — зазначив Бабак.

Він додав, що підвищення зарплат вчителям до трьох мінімальних зарплат додасть до освітньої субвенції близько 60 млрд грн, з яких громади автоматично отримають приблизно 6 млрд грн ПДФО. Ці кошти можна буде спрямувати, зокрема, на доплати вихователям.

«Якщо нам вдасться запровадити оплату праці вчителів на рівні трьох мінімальних зарплат, а наша позиція стала: продовжуємо робити все можливе для цього, це означатиме, що майже 60 млрд грн додатково увійдуть до освітньої субвенції у вигляді зарплат вчителів. Громади автоматично отримають приблизно 6 млрд грн ПДФО, сплаченого саме на їхній території. І ці кошти вони зможуть спрямувати, зокрема, на підвищення заробітних плат вихователям закладів дошкільної освіти», – сказав Бабак.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.