17% общин повысили зарплаты воспитателям детсадов – Сергей Бабак

По словам Бабака, почти 60 млрд грн могут пойти на зарплаты учителям и доплаты воспитателям.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил, что 17% общин уже увеличили выплаты воспитателям дошкольных учебных заведений.

Четыре общины собственными решениями подняли оклады, внеся изменения в местные бюджеты.

«Это хороший сигнал и хороший пример для других общин, чтобы такие решения распространялись быстрее и в конечном итоге охватили все регионы», — отметил Бабак.

Он добавил, что повышение зарплат учителям до трех минимальных зарплат добавит к образовательной субвенции около 60 млрд грн, из которых общины автоматически получат примерно 6 млрд грн НДФЛ. Эти средства можно будет направить, в частности, на доплаты воспитателям.

