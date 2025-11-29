  1. В Украине

17% общин повысили зарплаты воспитателям детсадов – Сергей Бабак

18:59, 29 ноября 2025
По словам Бабака, почти 60 млрд грн могут пойти на зарплаты учителям и доплаты воспитателям.
Фото: osvita.ua
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил, что 17% общин уже увеличили выплаты воспитателям дошкольных учебных заведений.

Четыре общины собственными решениями подняли оклады, внеся изменения в местные бюджеты.

«Это хороший сигнал и хороший пример для других общин, чтобы такие решения распространялись быстрее и в конечном итоге охватили все регионы», — отметил Бабак.

Он добавил, что повышение зарплат учителям до трех минимальных зарплат добавит к образовательной субвенции около 60 млрд грн, из которых общины автоматически получат примерно 6 млрд грн НДФЛ. Эти средства можно будет направить, в частности, на доплаты воспитателям.

«Если нам удастся ввести оплату труда учителей на уровне трех минимальных зарплат, а наша позиция стала: продолжаем делать все возможное для этого, это будет означать, что почти 60 млрд грн дополнительно войдут в образовательную субвенцию в виде зарплат учителей. Громады автоматически получат примерно 6 млрд грн НДФЛ, уплаченного именно на их территории. И эти средства они смогут направить, в частности, на повышение заработных плат воспитателям учреждений дошкольного образования», – сказал Бабак.

