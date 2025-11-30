Україна планує ввести ПДВ для ФОПів із доходом понад 1 млн грн і мита на закордонні посилки

Україна скасовує податкові пільги заради нової програми МВФ на $8 млрд.

Україна погодилася скасувати низку податкових пільг, щоб отримати нову чотирирічну програму МВФ вартістю близько 8 млрд доларів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

У середу МВФ досяг угоди на рівні персоналу. Рада директорів схвалить програму після виконання Києвом попередніх умов.

Серед заходів:

скасування пільг для бізнесу та домогосподарств;

запровадження ПДВ для самозайнятих ФОПів із доходом понад 1 млн грн на рік (ця схема використовувалася великими компаніями та ресторанами для мінімізації податків);

скасування безмитного ввезення посилок вартістю до 150 євро.

Також потрібен збалансований бюджет на 2026 рік.

Програма залежить від згоди союзників використовувати заморожені російські активи. Мінфін України заявив, що угода підтримує фіскальну стабільність, відновлення економіки та європейську інтеграцію. МВФ не коментував.

