  1. В Украине

Украина планирует ввести НДС для ФЛП с доходом более 1 млн грн и пошлины на зарубежные посылки

09:25, 30 ноября 2025
Украина отменяет налоговые льготы ради новой программы МВФ на $8 млрд.
Украина согласилась отменить ряд налоговых льгот, чтобы получить новую четырехлетнюю программу МВФ стоимостью около 8 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В среду МВФ достиг соглашения на уровне персонала. Совет директоров одобрит программу после выполнения Киевом предварительных условий.

Среди мер:

  • отмена льгот для бизнеса и домохозяйств;
  • введение НДС для самозанятых ФЛП с доходом более 1 млн грн в год (эта схема использовалась крупными компаниями и ресторанами для минимизации налогов);
  • отмена беспошлинного ввоза посылок стоимостью до 150 евро.

Также нужен сбалансированный бюджет на 2026 год.

Программа зависит от согласия союзников использовать замороженные российские активы. Минфин Украины заявил, что соглашение поддерживает фискальную стабильность, восстановление экономики и европейскую интеграцию. МВФ не комментировал.

НДС ФЛП почта

