У ДПС нагадали порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету

09:06, 1 грудня 2025
Підставою для повернення є заява платника та наявність відповідної переплати в інтегрованій картці платника.
Головне управління ДПС у Вінницькій області нагадало, що Порядок повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів (далі - Порядок) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 №787 (зі змінами).

Даним Порядком визначено, що надміру зараховані кошти - це сума коштів, що становить позитивну різницю між сумою фактично сплачених коштів та сумою коштів, яку повинен сплатити до відповідного бюджету платник платежів (зборів), що визначені відповідним законодавством, для повного виконання покладеного на нього грошового зобов’язання.

Помилково зараховані кошти - кошти, що сплачені платником за видом доходів, який не відповідає суті платежу (збору), та/або до невідповідного бюджету.

У разі помилкової або надмірної сплати платник має право на повернення таких коштів або перерахування їх на інший бюджетний рахунок.

Підставою для повернення є заява платника та наявність відповідної переплати в інтегрованій картці платника.

Сервіс «Електронний кабінет» забезпечує можливість створення платниками Заяви про повернення помилково та/або надмiру сплачених сум грошових зобов’язань та пенi і подання її до контролюючих органів. Вхід до електронного сервісу «Електронний кабінет» здійснюється за посиланням

ДПС також нагадала, що повернення помилково та/або надміру сплачених коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати та за умови відсутності у платника податкового боргу.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Коли зброя — злочин: правила застосування та що загрожує за незаконне зберігання

Нелегальний ринок зброї активізується – 585 спроб контрабанди за рік.

Безвісно відсутній чи полонений — у яких випадках можна розірвати шлюб без згоди

Мін’юст оприлюднив офіційні роз’яснення щодо порядку розірвання шлюбу, якщо один із подружжя перебуває в полоні або вважається безвісно відсутнім.

Смерть батька і весілля доньки: правила виїзду мають пріоритет над сімейними обставинами

Верховний Суд підтвердив правомірність дій прикордонників через недостачу документів у позивача.

Витребування кримінальних проваджень та участь у засіданнях Кабміну – БЕБ пропонують нові повноваження, законопроект

Законопроект №14207-1 передбачає, що БЕБ отримає право витребовувати провадження з інших органів, а також вводяться письмові застереження та розширюється міжнародна взаємодія.

Районний суд скасував штраф, виписаний водію на підставі відповіді ChatGPT

Поліція посилалась на штучний інтелект, щоб довести технічну несправність авто, проте суд вирішив, що такі дані не можуть бути доказом у справі.

