У ДПС нагадали порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету

Підставою для повернення є заява платника та наявність відповідної переплати в інтегрованій картці платника.

Головне управління ДПС у Вінницькій області нагадало, що Порядок повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів (далі - Порядок) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 №787 (зі змінами).

Даним Порядком визначено, що надміру зараховані кошти - це сума коштів, що становить позитивну різницю між сумою фактично сплачених коштів та сумою коштів, яку повинен сплатити до відповідного бюджету платник платежів (зборів), що визначені відповідним законодавством, для повного виконання покладеного на нього грошового зобов’язання.

Помилково зараховані кошти - кошти, що сплачені платником за видом доходів, який не відповідає суті платежу (збору), та/або до невідповідного бюджету.

У разі помилкової або надмірної сплати платник має право на повернення таких коштів або перерахування їх на інший бюджетний рахунок.

Сервіс «Електронний кабінет» забезпечує можливість створення платниками Заяви про повернення помилково та/або надмiру сплачених сум грошових зобов’язань та пенi і подання її до контролюючих органів. Вхід до електронного сервісу «Електронний кабінет» здійснюється за посиланням.

ДПС також нагадала, що повернення помилково та/або надміру сплачених коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати та за умови відсутності у платника податкового боргу.

