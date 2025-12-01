В ГНС напомнили порядок возврата средств, ошибочно или излишне зачисленных в бюджет

Основанием для возврата является заявление плательщика и наличие соответствующей переплаты в интегрированной карточке плательщика.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Винницкой области напомнило, что Порядок возврата (перечисления) средств, ошибочно или излишне зачисленных в государственный и местные бюджеты (далее — Порядок), утвержден приказом Министерства финансов Украины от 03.09.2013 №787 (с изменениями).

Данным Порядком определено, что излишне зачисленные средства — это сумма средств, составляющая положительную разницу между суммой фактически уплаченных средств и суммой средств, которую должен уплатить в соответствующий бюджет плательщик платежей (сборов), определенных соответствующим законодательством для полного выполнения возложенного на него денежного обязательства.

Ошибочно зачисленные средства — средства, уплаченные плательщиком по виду доходов, который не соответствует сути платежа (сбора), и/или в несоответствующий бюджет.

В случае ошибочной или излишней уплаты плательщик имеет право на возврат таких средств или перечисление их на другой бюджетный счет.

Основанием для возврата является заявление плательщика и наличие соответствующей переплаты в интегрированной карточке плательщика.

Сервис «Электронный кабинет» обеспечивает возможность создания плательщиками Заявления о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени и подачи его в контролирующие органы. Вход в электронный сервис «Электронный кабинет» осуществляется по ссылке.

ГНС также напомнила, что возврат ошибочно и/или излишне уплаченных средств возможен только в течение 1095 дней со дня их уплаты и при условии отсутствия у плательщика налогового долга.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.