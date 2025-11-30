  1. В Україні

Важливі дні, і багато може змінитися, — Зеленський провів телефонні розмови з Рютте та фон дер Ляєн

18:54, 30 листопада 2025
Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції, — Володимир Зеленський.
Фото: ukrinform.ua
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 30 листопада провів розмови з генсеком НАТО Марком Рютте та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Говорив із Марком Рютте, і будемо говорити ще цими днями. Важливі дні, і багато може змінитися. Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції. Дякую за підтримку!», - заявив він.

Також Глава держави додав, що сьогодні провів розмову із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Ми й надалі в повній координації з Єврокомісією, я вдячний за підтримку. Обговорили ситуацію в дипломатії, і маємо спільний погляд на ключові питання. Також важливо, що Урсула дуже уважно сприймає необхідність посилення нашої стійкості в умовах постійних російських ударів по інфраструктурі, по енергетиці. Ціную готовність допомагати Україні!», - зазначив він.

Володимир Зеленський Марк Рютте

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

