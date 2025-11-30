Важные дни, и многое может измениться, — Зеленский провел телефонные разговоры с Рютте и фон дер Ляйен

Тесно координируемся, и в нашей активности, в активности всех партнеров чрезвычайно эффективными будут именно совместные меры и совместные позиции, — Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 30 ноября провел разговоры с генсеком НАТО Марком Рютте и президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Говорил с Марком Рютте, и будем говорить еще в эти дни. Важные дни, и многое может измениться. Тесно координируемся, и в нашей активности, в активности всех партнеров чрезвычайно эффективными будут именно совместные мероприятия, совместные позиции. Благодарю за поддержку!», — заявил он.

Также Глава государства добавил, что сегодня провел разговор с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Мы и далее в полной координации с Еврокомиссией, я благодарен за поддержку. Обсудили ситуацию в дипломатии, и у нас общий взгляд на ключевые вопросы. Также важно, что Урсула очень внимательно воспринимает необходимость усиления нашей устойчивости в условиях постоянных российских ударов по инфраструктуре, по энергетике. Ценю готовность помогать Украине!», — отметил он.

