У Києві провалилася петиція про демонтаж засклених балконів на історичних будівлях

07:18, 2 грудня 2025
Ініціатива зібрала 1380 підписів із значно більшої кількості, потрібної для розгляду Київською міською державною адміністрацією.
Фото ілюстративне: olx
Електронна петиція щодо заборони засклення балконів на історичних будівлях столиці не змогла подолати необхідний поріг підтримки. Ініціатива зібрала 1380 підписів із значно більшої кількості, потрібної для розгляду Київською міською державною адміністрацією.

Автор петиції 13802 наголошував, що Київ як столиця та одне з найкрасивіших міст Східної Європи має зберігати свій автентичний вигляд. На його думку, значна частина будинків у центральній частині міста має засклені балкони, які спотворюють історичні фасади. Він підкреслював, що в багатьох містах України та Європи подібні втручання давно заборонені, тоді як у Києві це все ще залишається поширеною практикою.

У зверненні до КМДА автор закликав заборонити засклення балконів на історичних будівлях та вжити заходів для повернення автентичного вигляду архітектурним об’єктам, аби зробити столицю більш привабливою.

Оскільки петиція не набрала необхідної кількості голосів, її не буде винесено на офіційний розгляд міської влади.

