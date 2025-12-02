В Киеве провалилась петиция о демонтаже застекленных балконов на исторических зданиях

Инициатива собрала 1380 подписей из значительно большего количества, требуемого для рассмотрения Киевской городской государственной администрацией.

Фото иллюстративное: olx

Электронная петиция о запрете остекления балконов на исторических зданиях столицы не смогла преодолеть необходимый порог поддержки. Инициатива собрала 1380 подписей из значительно большего количества, требуемого для рассмотрения Киевской городской государственной администрацией.

Автор петиции 13802 подчеркивал, что Киев как столица и один из красивейших городов Восточной Европы должен сохранять свой аутентичный облик. По его мнению, значительная часть зданий в центральной части города имеет застекленные балконы, которые искажают исторические фасады. Он отмечал, что во многих городах Украины и Европы подобные изменения давно запрещены, тогда как в Киеве это до сих пор остается распространенной практикой.

В обращении к КГГА автор призывал запретить остекление балконов на исторических зданиях и принять меры для восстановления их аутентичного вида, чтобы сделать столицу более привлекательной.

Поскольку петиция не набрала необходимого количества голосов, она не будет вынесена на официальный рассмотрение городскими властями.

