Чи можна прийняти працівника на роботу без військового квитка: роз’яснення

Українцям нагадали про штрафи при прийнятті на роботу без військового квитка.

Управління інспекційної діяльності у Житомирській області нагадало роботодавцям про обов’язкову перевірку військово-облікових документів при прийнятті на роботу.

Так, при прийнятті на роботу (або на навчання) всіх призовників і військовозобов’язаних роботодавець зобов’язаний перевірити наявність відповідних документів:

• у військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення;

• у призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Приймати таких осіб на роботу можна лише після того, як вони взяті на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишньому військкоматі), а для тих, хто перебуває на обліку в СБУ чи Службі зовнішньої розвідки – після взяття на облік там.

Жінки з медичною або фармацевтичною освітою також належать до військовозобов’язаних і зобов’язані надати військово-обліковий документ під час працевлаштування – навіть якщо посада, на яку їх беруть, не пов’язана з медициною чи фармацевтикою.

Вимоги встановлені постановою Кабміну № 921. Порушення порядку взяття на військовий облік може призвести до штрафів для роботодавця.

