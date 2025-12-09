Можно ли принять работника на работу без военного билета: разъяснение

Украинцам напомнили о штрафах при приеме на работу без военного билета.

Управление инспекционной деятельности в Житомирской области напомнило работодателям об обязательной проверке военно-учетных документов при приеме на работу.

Так, при приеме на работу (или на обучение) всех призывников и военнообязанных работодатель обязан проверить наличие соответствующих документов:

• у военнообязанных – военный билет или временное удостоверение;

• у призывников – удостоверение о приписке к призывному участку.

Принимать таких лиц на работу можно только после того, как они взяты на воинский учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (бывшем военкомате), а для тех, кто состоит на учете в СБУ или Службе внешней разведки – после постановки на учет там.

Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием также относятся к военнообязанным и обязаны предоставить военно-учетный документ при трудоустройстве – даже если должность, на которую их принимают, не связана с медициной или фармацевтикой.

Требования установлены постановлением Кабмина № 921. Нарушение порядка постановки на воинский учет может привести к штрафам для работодателя.

