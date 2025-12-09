Митниця зафіксувала 8 851 порушення за 11 місяців на суму 10,9 млрд грн

До судів передано понад 5 тисяч справ, а сума накладених стягнень перевищила 6 мільярдів гривень.

За 11 місяців 2025 року митні органи зафіксували 8 851 порушення митних правил на загальну суму 10,9 млрд гривень. Про це повідомила Державна митна служба.

У 3 194 справах митники тимчасово вилучили предмети правопорушень на понад мільярд гривень. Серед них: промислові товари на 699 млн грн, транспортні засоби — на понад 171 млн грн, продовольчі товари — на 77 млн грн, валюта — на 75 млн грн.

«У 1 880 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 56 млн грн, стягнуто до Держбюджету 58 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період», — зазначили в митниці.

До судів митні органи передали 5 010 справ про порушення митних правил на суму понад 10,5 млрд гривень. За результатами їх розгляду, включно зі справами минулих років, суди наклали стягнення — конфіскації та штрафи — на 6,4 млрд гривень.

