  1. В Україні

Митниця зафіксувала 8 851 порушення за 11 місяців на суму 10,9 млрд грн

18:04, 9 грудня 2025
До судів передано понад 5 тисяч справ, а сума накладених стягнень перевищила 6 мільярдів гривень.
Митниця зафіксувала 8 851 порушення за 11 місяців на суму 10,9 млрд грн
Фото: AFP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За 11 місяців 2025 року митні органи зафіксували 8 851 порушення митних правил на загальну суму 10,9 млрд гривень. Про це повідомила Державна митна служба.

У 3 194 справах митники тимчасово вилучили предмети правопорушень на понад мільярд гривень. Серед них: промислові товари на 699 млн грн, транспортні засоби — на понад 171 млн грн, продовольчі товари — на 77 млн грн, валюта — на 75 млн грн.

«У 1 880 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 56 млн грн, стягнуто до Держбюджету 58 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період», — зазначили в митниці.

До судів митні органи передали 5 010 справ про порушення митних правил на суму понад 10,5 млрд гривень. За результатами їх розгляду, включно зі справами минулих років, суди наклали стягнення — конфіскації та штрафи — на 6,4 млрд гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд митниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Водив на підпитку: чоловік утримав умовний термін за невиконання рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в умисному невиконаннв рішення суду про позбавлення права керування транспортом.

Уникав відповідей та вдавався до маніпуляцій: Жернаков намагався перетворити засідання ТСК на «театр абсурду»

На засіданні ТСК Михайлові Жернакову ставили прямі запитання про ГРД та фінанси DEJURE, але він ухилявся від відповідей і вдавався маніпуляцій на темі війні.

Жернаков ухилявся від відповідей на засіданні ТСК Власенка-Бужанського

Михайло Жернаков намагається перетворити засідання на шоу.

Контракти для військових на 1-10 років та відстрочка після служби – у Раді зареєстрували законопроект

Проєкт закону передбачає продовження контрактів, нові механізми перевірки підстав для відстрочки та фінансову мотивацію.

Водіям встановлять норми відпочинку, а тахографи стануть обов’язковими: деталі законопроекту

Парламент планує оновити норми режиму праці та відпочинку водіїв, встановивши максимальну тривалість керування, вимоги до перерв, відпочинку та використання тахографів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]