  1. В Украине

Таможня зафиксировала 8 851 нарушение за 11 месяцев на сумму 10,9 млрд грн

18:04, 9 декабря 2025
В суды передано более 5 тысяч дел, а сумма наложенных взысканий превысила 6 миллиардов гривен.
Фото: AFP
За 11 месяцев 2025 года таможенные органы зафиксировали 8 851 нарушение таможенных правил на общую сумму 10,9 млрд гривен. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

В 3 194 делах таможенники временно изъяли предметы правонарушений на сумму более миллиарда гривен. Среди них: промышленные товары на 699 млн грн, транспортные средства — на более 171 млн грн, продовольственные товары — на 77 млн грн, валюта — на 75 млн грн.

«В 1 880 делах о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 56 млн грн, взыскано в госбюджет 58 млн грн с учетом дел, рассмотренных за предыдущий период», — отметили в таможне.

В суды таможенные органы передали 5 010 дел о нарушении таможенных правил на сумму более 10,5 млрд гривен. По результатам их рассмотрения, включая дела прошлых лет, суды наложили взыскания — конфискации и штрафы — на 6,4 млрд гривен.

