У Києві викрили ділків, які захопили земельну ділянку в центрі історичного Подолу на понад 11 млн грн

Для незаконної реєстрації права власності спільники виготовили підроблені документи, зокрема технічний паспорт та довідку про характеристики об’єкта нерухомості

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці оголосили про підозру двом мешканцям столиці, які захопили земельну ділянку в центрі історичного Подолу вартістю понад 11 млн грн та здавали підприємцям в оренду. Про це повідомила поліція Києва.

Правоохоронці встановили, що киянин та його спільниця самовільно зайняли земельну ділянку площею близько 160 кв. м., розташовану по вулиці Хорива у Подільському районі столиці та здавали її у оренду представникам бізнесу під облаштування торгових точок.

Зазначена ділянка перебуває в межах охоронних зон та зон особливого режиму використання земель, зокрема в історичному ареалі міста та зоні охорони об’єктів культурної спадщини, право користування чи власності на яку відповідними органами місцевого самоврядування нікому не надавалось.

«Попри це, зловмисники оформили ділянку у власність підконтрольного підприємства, яке займалося наданням нерухомості в оренду та знаходилося поруч із зазначеною ділянкою. Керівником цього підприємства на той час був підозрюваний», - заявили у поліції.

Для незаконної реєстрації права власності спільники виготовили підроблені документи, зокрема технічний паспорт та довідку про характеристики об’єкта нерухомості. На підставі цих документів було проведено державну реєстрацію права власності, після чого земельну ділянку внесли до статутного капіталу підконтрольного товариства. Згідно з висновками експертів, вартість земельної ділянки становить понад 11 мільйонів гривень.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.