  1. В Украине

В Киеве разоблачили дельцов, которые захватили земельный участок в центре исторического Подола на более чем 11 млн грн

12:07, 20 декабря 2025
Для незаконной регистрации права собственности сообщники изготовили поддельные документы, в частности технический паспорт и справку о характеристиках объекта недвижимости.
В Киеве правоохранители объявили о подозрении двум жителям столицы, которые захватили земельный участок в центре исторического Подола стоимостью более 11 млн грн и сдавали его предпринимателям в аренду. Об этом сообщила полиция Киева.

Правоохранители установили, что киевлянин и его сообщница самовольно заняли земельный участок площадью около 160 кв. м, расположенный на улице Хорива в Подольском районе столицы, и сдавали его в аренду представителям бизнеса для обустройства торговых точек.

Указанный участок находится в пределах охранных зон и зон особого режима использования земель, в частности в историческом ареале города и зоне охраны объектов культурного наследия, право пользования или собственности на который соответствующими органами местного самоуправления никому не предоставлялось.

«Несмотря на это, злоумышленники оформили участок в собственность подконтрольного предприятия, которое занималось предоставлением недвижимости в аренду и находилось рядом с указанным участком. Руководителем этого предприятия на тот момент был подозреваемый», — заявили в полиции.

Для незаконной регистрации права собственности сообщники изготовили поддельные документы, в частности технический паспорт и справку о характеристиках объекта недвижимости. На основании этих документов была проведена государственная регистрация права собственности, после чего земельный участок внесли в уставный капитал подконтрольного общества. Согласно выводам экспертов, стоимость земельного участка составляет более 11 миллионов гривен.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Национальная полиция Киев

