Вода раз на два дні, тарифи — плюс 97%: нові платіжки в Маріуполі

В тимчасово окупованому Маріуполі різко підвищили тарифи на комунальні послуги.

Окупаційна влада так званої «днр» анонсувала нові тарифи на житлово-комунальні послуги. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Найбільше зростання стосується водопостачання. Тариф на воду підвищили майже на 97% порівняно з 1 січня 2025 року: з близько 21,20 рубля за кубічний метр до 41,84 рубля. При цьому у Маріуполі фіксується гостра нестача води — її подають лише кілька годин раз на два дні. За повідомленнями мешканців, у багатьох будинках вода може бути відсутня тижнями. Через це люди змушені зливати воду з систем опалення, що призводить до відсутності тепла в оселях.

Тариф на опалення зріс приблизно на 292%: з близько 12,51 рубля за квадратний метр на місяць до 49,08 рубля. Водночас в умовах окупації регулярно виходять з ладу котельні, а ремонтні роботи, за інформацією мешканців, не проводяться через відсутність фінансування. Також повідомляється про систематичні пориви тепломереж, які не замінюються.

Окупаційна адміністрація пояснює підвищення тарифів зростанням ставки ПДВ у Росії з 20% до 22%, що, за їхніми твердженнями, призвело до підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги на 1,7%. Водночас заявляється, що нинішнє підвищення є лише частиною подальшого масштабного зростання тарифів у межах «стратегії поступового приведення їх до економічно обґрунтованого рівня».

