  1. В Україні

Вода раз на два дні, тарифи — плюс 97%: нові платіжки в Маріуполі

13:37, 4 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В тимчасово окупованому Маріуполі різко підвищили тарифи на комунальні послуги.
Вода раз на два дні, тарифи — плюс 97%: нові платіжки в Маріуполі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Окупаційна влада так званої «днр» анонсувала нові тарифи на житлово-комунальні послуги. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Найбільше зростання стосується водопостачання. Тариф на воду підвищили майже на 97% порівняно з 1 січня 2025 року: з близько 21,20 рубля за кубічний метр до 41,84 рубля. При цьому у Маріуполі фіксується гостра нестача води — її подають лише кілька годин раз на два дні. За повідомленнями мешканців, у багатьох будинках вода може бути відсутня тижнями. Через це люди змушені зливати воду з систем опалення, що призводить до відсутності тепла в оселях.

Тариф на опалення зріс приблизно на 292%: з близько 12,51 рубля за квадратний метр на місяць до 49,08 рубля. Водночас в умовах окупації регулярно виходять з ладу котельні, а ремонтні роботи, за інформацією мешканців, не проводяться через відсутність фінансування. Також повідомляється про систематичні пориви тепломереж, які не замінюються.

Окупаційна адміністрація пояснює підвищення тарифів зростанням ставки ПДВ у Росії з 20% до 22%, що, за їхніми твердженнями, призвело до підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги на 1,7%. Водночас заявляється, що нинішнє підвищення є лише частиною подальшого масштабного зростання тарифів у межах «стратегії поступового приведення їх до економічно обґрунтованого рівня».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія Маріуполь війна комунальні послуги

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Власникам житла на ТОТ можуть дозволити отримати компенсацію без фіксації руйнувань

Законопроєкт дозволить отримати компенсацію за житло на окупованих  територіях без обстеження.

Нерухомість зможуть передавати в рахунок аліментів: Рада готує зміни до Сімейного кодексу

Законопроєкт передбачає можливість передачі нерухомості в рахунок аліментів під час судового процесу.

Діти-сироти отримають соціальні гарантії, навіть якщо їх статус не оформлений

Законопроєкт передбачає посилення соціального захисту дітей-сиріт.

Працівників на лікарняному захистять від звільнення: готують зміни до КЗпП

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до «Кодексу законів України про працю».

Українцям хочуть дозволити сплачуватимуть лише за фактично спожиті тепло та світло – внесено законопроєкт

Законопроект пропонує виключити норму, яка змушує сплачувати за мінімальні обсяги тепла та води, навіть якщо споживачі їх не використали.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]