Вода раз в два дня, тарифы — плюс 97%: новые платежки в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе резко повысили тарифы на коммунальные услуги.

Оккупационные власти так называемой «ДНР» анонсировали новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Наибольший рост касается водоснабжения. Тариф на воду повысили почти на 97% по сравнению с 1 января 2025 года: с около 21,20 рубля за кубический метр до 41,84 рубля. При этом в Мариуполе фиксируется острая нехватка воды — ее подают всего несколько часов раз в два дня. По сообщениям жителей, во многих домах вода может отсутствовать неделями. Из-за этого люди вынуждены сливать воду из систем отопления, что приводит к отсутствию тепла в домах.

Тариф на отопление вырос примерно на 292%: с около 12,51 рубля за квадратный метр в месяц до 49,08 рубля. В то же время в условиях оккупации регулярно выходят из строя котельные, а ремонтные работы, по информации жителей, не проводятся из-за отсутствия финансирования. Также сообщается о систематических порывах теплосетей, которые не заменяются.

Оккупационная администрация объясняет повышение тарифов ростом ставки НДС в России с 20% до 22%, что, по их утверждениям, привело к повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 1,7%. В то же время заявляется, что нынешнее повышение является лишь частью дальнейшего масштабного роста тарифов в рамках «стратегии постепенного приведения их к экономически обоснованному уровню».

