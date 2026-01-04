  1. В Украине

Вода раз в два дня, тарифы — плюс 97%: новые платежки в Мариуполе

13:37, 4 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Во временно оккупированном Мариуполе резко повысили тарифы на коммунальные услуги.
Вода раз в два дня, тарифы — плюс 97%: новые платежки в Мариуполе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Оккупационные власти так называемой «ДНР» анонсировали новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Наибольший рост касается водоснабжения. Тариф на воду повысили почти на 97% по сравнению с 1 января 2025 года: с около 21,20 рубля за кубический метр до 41,84 рубля. При этом в Мариуполе фиксируется острая нехватка воды — ее подают всего несколько часов раз в два дня. По сообщениям жителей, во многих домах вода может отсутствовать неделями. Из-за этого люди вынуждены сливать воду из систем отопления, что приводит к отсутствию тепла в домах.

Тариф на отопление вырос примерно на 292%: с около 12,51 рубля за квадратный метр в месяц до 49,08 рубля. В то же время в условиях оккупации регулярно выходят из строя котельные, а ремонтные работы, по информации жителей, не проводятся из-за отсутствия финансирования. Также сообщается о систематических порывах теплосетей, которые не заменяются.

Оккупационная администрация объясняет повышение тарифов ростом ставки НДС в России с 20% до 22%, что, по их утверждениям, привело к повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 1,7%. В то же время заявляется, что нынешнее повышение является лишь частью дальнейшего масштабного роста тарифов в рамках «стратегии постепенного приведения их к экономически обоснованному уровню».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия Мариуполь война коммунальные услуги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дети-сироты получат социальные гарантии, даже если их статус не оформлен

Законопроект предусматривает усиление социальной защиты детей-сирот.

Сотрудников на больничном защитят от увольнения: готовятся изменения в КЗоТ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в «Кодекс законов Украины о труде».

Украинцам хотят разрешить платить только за фактически потребленные тепло и свет – внесен законопроект

Законопроект предлагает исключить норму, которая заставляет платить за минимальные объёмы тепла и воды, даже если потребители их не использовали.

Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

Парламент планирует увеличить финансирование обороны и зарплаты военных в 2026 году

Проект закона предусматривает изменения в Госбюджет, в частности, выделение более 100 млрд грн на денежное обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]