Ветерани з інвалідністю потребують нових пільг – Гетманцев анонсував реформу

14:49, 4 січня 2026
Гетманцев закликав оновити систему пільг для ветеранів з інвалідністю.
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що система підтримки ветеранів з інвалідністю потребує термінового перезавантаження. За його словами, наразі державна вдячність за захист часто має формальний характер, а чинні пільги не відповідають реальним потребам.

Гетманцев зазначив, що більшість пільг, закріплених у Законі «Про статус ветеранів війни», були сформовані десятиліття тому і на практиці частково або зовсім не працюють. Серед проблем він назвав:

  • позачерговий безоплатний капітальний ремонт житла, який через брак фінансування фактично недоступний;
  • встановлення квартирних телефонів, що в 2025 році вже неактуально;
  • безоплатний проїзд, який часто викликає конфлікти між ветеранами та перевізниками через відсутність прозорого механізму компенсації;
  • працевлаштування: ветерани стикаються зі стереотипами роботодавців та побоюваннями щодо психологічного стану;
  • медицина: попри право на безоплатне лікування, існують черги, нестача сучасних препаратів та обмежений доступ до вузьких спеціалістів.

За словами Гетманцева, чинна система орієнтована переважно на фізичну інвалідність, тоді як посттравматичний стресовий розлад, черепно-мозкові травми та хронічні психологічні стани часто залишаються поза увагою. Програми психологічної допомоги та підтримки родин ветеранів переважно залежать від міжнародних донорів.

Щоб допомога була реальною, Гетманцев пропонує провести концептуальні зміни: переглянути перелік пільг, прибрати застарілі та запровадити актуальні форми підтримки, включно з реабілітацією, мобільністю, доступним житлом та доглядом. Соціальна політика має сприяти поверненню ветеранів до активного життя через медичну та психологічну підтримку, перекваліфікацію і працевлаштування.

«Нашим завданням має бути не просто боротьба за безоплатний проїзд для ветеранів. Ми маємо зробити все, щоб вони мали змогу заробити і на власне авто, і на те, щоб прогодувати сім’ю та жити гідно», – підкреслив Гетманцев.

військові ветерани реформа пільги Данило Гетманцев

Стрічка новин

Блоги
Публікації
