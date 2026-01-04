Ветераны с инвалидностью нуждаются в новых льготах – Гетманцев анонсировал реформу

Гетманцев призвал обновить систему льгот для ветеранов с инвалидностью.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что система поддержки ветеранов с инвалидностью нуждается в срочной перезагрузке. По его словам, в настоящее время государственная благодарность за защиту часто носит формальный характер, а действующие льготы не соответствуют реальным потребностям.

Гетманцев отметил, что большинство льгот, закрепленных в Законе «О статусе ветеранов войны», были сформированы десятилетия назад и на практике частично или вовсе не работают. Среди проблем он назвал:

внеочередной бесплатный капитальный ремонт жилья, который из-за нехватки финансирования фактически недоступен;

установка квартирных телефонов, что в 2025 году уже неактуально;

бесплатный проезд, который часто вызывает конфликты между ветеранами и перевозчиками из-за отсутствия прозрачного механизма компенсации;

трудоустройство: ветераны сталкиваются со стереотипами работодателей и опасениями относительно психологического состояния;

медицина: несмотря на право на бесплатное лечение, существуют очереди, нехватка современных препаратов и ограниченный доступ к узким специалистам.

По словам Гетманцева, действующая система ориентирована преимущественно на физическую инвалидность, тогда как посттравматическое стрессовое расстройство, черепно-мозговые травмы и хронические психологические состояния часто остаются без внимания. Программы психологической помощи и поддержки семей ветеранов в основном зависят от международных доноров.

Чтобы помощь была реальной, Гетманцев предлагает провести концептуальные изменения: пересмотреть перечень льгот, убрать устаревшие и ввести актуальные формы поддержки, включая реабилитацию, мобильность, доступное жилье и уход. Социальная политика должна способствовать возвращению ветеранов к активной жизни через медицинскую и психологическую поддержку, переквалификацию и трудоустройство.

«Нашей задачей должна быть не просто борьба за бесплатный проезд для ветеранов. Мы должны сделать все, чтобы они имели возможность заработать и на собственное авто, и на то, чтобы прокормить семью и жить достойно», – подчеркнул Гетманцев.

