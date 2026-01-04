Зеленський та Клименко визначилися з кандидатами на посаду нового очільника Держприкордонслужби

Призначення нового керівника ДПСУ має відбутися найближчим часом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, під час якої були визначені кандидатури для призначення нового очільника Держприкордонслужби.

Глава держави зазначив, що призначення відбудеться незабаром.

«Передусім міністр доповів про ситуацію з безпекою в регіонах на сьогодні та ліквідацію наслідків російських ударів. ДСНС України працює чітко, дякую за це. Обговорили й подальший розвиток Державної прикордонної служби України. Важливо, що воїни-прикордонники разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України успішно виконують бойові завдання. Разом з Ігорем Клименком визначили кандидатури для призначення нового очільника ДПСУ. Призначення відбудеться незабаром», — наголосив Президент.

Як повідомлялося, колишнього очільника ДПСУ Сергія Дейнека призначать радником міністра внутрішніх справ. Після реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби.

Напередодні Президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом міністр внутрішніх справ представить кандидатури на заміну голови ДПСУ, а Дейнеко продовжить роботу в системі МВС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.