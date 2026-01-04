  1. В Украине

Зеленский и Клименко определились с кандидатами на должность нового руководителя Госпогранслужбы

15:14, 4 января 2026
Назначение нового руководителя ГПСУ должно состояться в ближайшее время
Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко, во время которого были определены кандидатуры для назначения нового руководителя Госпогранслужбы.

Глава государства отметил, что назначение состоится в ближайшее время.

«Прежде всего министр доложил о ситуации с безопасностью в регионах на сегодня и ликвидации последствий российских ударов. ГСЧС Украины работает четко, благодарю за это. Обсудили и дальнейшее развитие Государственной пограничной службы Украины. Важно, что воины-пограничники вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины успешно выполняют боевые задания. Вместе с Игорем Клименко определили кандидатуры для назначения нового руководителя ГПСУ. Назначение состоится в ближайшее время», — подчеркнул Президент.

Как сообщалось, бывшего руководителя ГПСУ Сергея Дейнека назначат советником министра внутренних дел. После реабилитации он будет назначен командиром боевого подразделения Госпогранслужбы.

Накануне Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время министр внутренних дел представит кандидатуры на замену главы ДПСУ, а Дейнеко продолжит работу в системе МВД.

