  1. В Україні

Грант на бізнес для ветеранів – що потрібно знати перед подачею заявки

17:22, 4 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Захисники та їхні родини можуть отримати грант на розвиток бізнесу.
Грант на бізнес для ветеранів – що потрібно знати перед подачею заявки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Полтавська обласна державна адміністрація повідомила, що захисники та захисниці України можуть отримати грант на започаткування власної справи або розширення чинного бізнесу.

Ділимося кроками підготовки до подачі заявок на фінансування, які стануть у пригоді незалежно від грантової програми, до якої ви хочете долучитися.

Крок 1. Перевірка відповідності умовам участі

Перевірте, чи підпадаєте ви під умови участі. Грантова програма створена для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також їхніх дружин або чоловіків.

Не забудьте перевірити й інші критерії: чи перебуває ваша територіальна громада в спеціальному Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Якщо ваша громада є в цьому переліку, ви не можете отримати грант на цій території. Але якщо релокуєте бізнес або відкриєте новий в іншому регіоні — маєте шанси на грантове фінансування.

Крок 2. Підготовка до перевірки репутації заявника

У ветерана, ветеранки або членів їхніх родин повинна бути хороша кредитна історія, відсутність боргів чи справ про банкрутство або шахрайство.

Крок 3. Бізнес-план

Вкажіть ідею та тип бізнесу, цілі та строки їх досягнення, аргументуйте необхідну суму гранту, додайте аналіз ринку й конкурентів, а також витрати та плани продажів.

Ветеранам та ветеранкам можуть допомогти створити бізнес-план партнери програми «Ветеранська справа». Вони надають менторську підтримку, консультації, аналіз бізнесу та інші послуги. З прикладом заповненого бізнес-плану можна ознайомитися в «Дії».

Крок 4. Сформування заявки та електронний підпис

Важливо: якщо заяву подає дружина або чоловік, ветеран чи ветеранка мають погодити її за допомогою свого електронного підпису.

Крок 5. Підготовка до співбесіди

Заявки надходять до Державного центру зайнятості, а його регіональні центри проводять співбесіду з потенційним грантоотримувачем.

Перед співбесідою варто ще раз перечитати бізнес-план. Особливу увагу приділіть меті, стратегії, фінансовим показникам та ключовим елементам плану для кращого розуміння й презентації. Підготуйте текст виступу та проведіть репетицію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші бізнес ветерани

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Власникам житла на ТОТ можуть дозволити отримати компенсацію без фіксації руйнувань

Законопроєкт дозволить отримати компенсацію за житло на окупованих  територіях без обстеження.

Нерухомість зможуть передавати в рахунок аліментів: Рада готує зміни до Сімейного кодексу

Законопроєкт передбачає можливість передачі нерухомості в рахунок аліментів під час судового процесу.

Діти-сироти отримають соціальні гарантії, навіть якщо їх статус не оформлений

Законопроєкт передбачає посилення соціального захисту дітей-сиріт.

Працівників на лікарняному захистять від звільнення: готують зміни до КЗпП

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до «Кодексу законів України про працю».

Українцям хочуть дозволити сплачуватимуть лише за фактично спожиті тепло та світло – внесено законопроєкт

Законопроект пропонує виключити норму, яка змушує сплачувати за мінімальні обсяги тепла та води, навіть якщо споживачі їх не використали.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]