Грант на бізнес для ветеранів – що потрібно знати перед подачею заявки

Захисники та їхні родини можуть отримати грант на розвиток бізнесу.

Полтавська обласна державна адміністрація повідомила, що захисники та захисниці України можуть отримати грант на започаткування власної справи або розширення чинного бізнесу.

Ділимося кроками підготовки до подачі заявок на фінансування, які стануть у пригоді незалежно від грантової програми, до якої ви хочете долучитися.

Крок 1. Перевірка відповідності умовам участі

Перевірте, чи підпадаєте ви під умови участі. Грантова програма створена для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також їхніх дружин або чоловіків.

Не забудьте перевірити й інші критерії: чи перебуває ваша територіальна громада в спеціальному Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Якщо ваша громада є в цьому переліку, ви не можете отримати грант на цій території. Але якщо релокуєте бізнес або відкриєте новий в іншому регіоні — маєте шанси на грантове фінансування.

Крок 2. Підготовка до перевірки репутації заявника

У ветерана, ветеранки або членів їхніх родин повинна бути хороша кредитна історія, відсутність боргів чи справ про банкрутство або шахрайство.

Крок 3. Бізнес-план

Вкажіть ідею та тип бізнесу, цілі та строки їх досягнення, аргументуйте необхідну суму гранту, додайте аналіз ринку й конкурентів, а також витрати та плани продажів.

Ветеранам та ветеранкам можуть допомогти створити бізнес-план партнери програми «Ветеранська справа». Вони надають менторську підтримку, консультації, аналіз бізнесу та інші послуги. З прикладом заповненого бізнес-плану можна ознайомитися в «Дії».

Крок 4. Сформування заявки та електронний підпис

Важливо: якщо заяву подає дружина або чоловік, ветеран чи ветеранка мають погодити її за допомогою свого електронного підпису.

Крок 5. Підготовка до співбесіди

Заявки надходять до Державного центру зайнятості, а його регіональні центри проводять співбесіду з потенційним грантоотримувачем.

Перед співбесідою варто ще раз перечитати бізнес-план. Особливу увагу приділіть меті, стратегії, фінансовим показникам та ключовим елементам плану для кращого розуміння й презентації. Підготуйте текст виступу та проведіть репетицію.

