Грант на бизнес для ветеранов – что нужно знать перед подачей заявки

17:22, 4 января 2026
Защитники и их семьи могут получить грант на развитие бизнеса.
Полтавская областная государственная администрация сообщила, что защитники и защитницы Украины могут получить грант на открытие собственного дела или расширение действующего бизнеса.

Делимся шагами подготовки к подаче заявок на финансирование, которые пригодятся независимо от грантовой программы, к которой вы хотите присоединиться.

Шаг 1. Проверка соответствия условиям участия

Проверьте, подпадаете ли вы под условия участия. Грантовая программа создана для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, а также их жен или мужей.

Не забудьте проверить и другие критерии: находится ли ваша территориальная община в специальном Перечне территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия. Если ваша община есть в этом перечне, вы не можете получить грант на этой территории. Но если вы перемещаете бизнес или открываете новый в другом регионе — у вас есть шансы на грантовое финансирование.

Шаг 2. Подготовка к проверке репутации заявителя

У ветерана, ветеранки или членов их семей должна быть хорошая кредитная история, отсутствие долгов или дел о банкротстве или мошенничестве.

Шаг 3. Бизнес-план

Укажите идею и тип бизнеса, цели и сроки их достижения, аргументируйте необходимую сумму гранта, добавьте анализ рынка и конкурентов, а также расходы и планы продаж.

Ветеранам и ветеранам могут помочь создать бизнес-план партнеры программы «Ветеранское дело». Они предоставляют менторскую поддержку, консультации, анализ бизнеса и другие услуги. С примером заполненного бизнес-плана можно ознакомиться в «Дії».

Шаг 4. Формирование заявки и электронная подпись

Важно: если заявление подает супруга или супруг, ветеран или ветеранка должны согласовать его с помощью своей электронной подписи.

Шаг 5. Подготовка к собеседованию

Заявки поступают в Государственный центр занятости, а его региональные центры проводят собеседование с потенциальным грантополучателем.

Перед собеседованием стоит еще раз перечитать бизнес-план. Особое внимание уделите цели, стратегии, финансовым показателям и ключевым элементам плана для лучшего понимания и презентации. Подготовьте текст выступления и проведите репетицию.

деньги бизнес ветераны

