5 січня у більшості регіонів застосовуватимуть графіки відключень світла — Укренерго

18:32, 4 січня 2026
Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.
У понеділок, 5 січня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомило Укренерго.

Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», - заявили у компанії.

Також «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

Додамо, Кабмін затвердив розроблені Міністерством внутрішніх справ алгоритми реагування на надзвичайні ситуації, що виникають внаслідок ударів по об’єктах паливно-енергетичного комплексу. 

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

