  1. В Україні

Як стягнути відшкодування за травму на слизькому тротуарі — алгоритм отримання компенсації

07:54, 13 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Компенсація за падіння взимку на слизькому дворі чи тротуарі: що потрібно знати постраждалим.
Як стягнути відшкодування за травму на слизькому тротуарі — алгоритм отримання компенсації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У зимовий період кількість травм через сніг і ожеледицю традиційно зростає. Неприбрані тротуари, слизькі сходи та бурульки на будівлях можуть стати причиною серйозних ушкоджень. У Міністерстві юстиції роз’яснили, як діяти у разі травмування та хто несе відповідальність за неналежне утримання територій.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Що робити у разі травмування

Передусім необхідно викликати екстрену медичну допомогу. Це важливо не лише для надання допомоги, а й для офіційної фіксації факту травми. У медичних документах слід обов’язково зазначити обставини її отримання.

Також рекомендують зберігати всі довідки, висновки лікарів, рецепти та платіжні документи, пов’язані з лікуванням. Надалі вони можуть знадобитися для відшкодування завданої шкоди.

Як зафіксувати обставини події

Для підтвердження факту неналежного утримання території важливо зібрати докази. Зокрема, варто:

  • записати контакти свідків події;
  • зробити фото або відео місця падіння з прив’язкою до місцевості (вивіски, адресні таблички, назви установ);
  • зафіксувати стан території — лід, сніг, відсутність посипання, необгороджені небезпечні ділянки, бурульки на карнизах;
  • з’ясувати, чи є поблизу камери відеоспостереження, та за можливості отримати записи.

Хто відповідає за прибирання снігу та льоду

Відповідальність за утримання територій покладається на власників або балансоутримувачів:

  • дороги й тротуари — на шляхово-експлуатаційні служби;
  • прибудинкові території — на керуючі компанії або ОСББ;
  • приватні будівлі та земельні ділянки — на їхніх власників.

За порушення правил утримання територій законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Для громадян штраф становить від 340 до 1360 гривень, для посадових осіб та підприємців — від 850 до 1700 гривень.

Як вимагати відшкодування шкоди

Після збору доказів постраждала особа має право звернутися до власника або балансоутримувача з вимогою про відшкодування матеріальної та/або моральної шкоди. Якщо добровільно вирішити питання не вдається, спір може бути розглянутий у судовому порядку.

Як встановити відповідального

Щоб з’ясувати, хто саме відповідає за утримання конкретної ділянки, можна подати інформаційний запит до органів місцевого самоврядування. Отримана інформація допоможе правильно визначити відповідача у разі подальших звернень або судового спору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд Україна ОСББ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

В Україні планують заборонити російську мову в приватних школах для нацбезпеки

Приватні школи можуть втратити право на вільний вибір мови освітнього процесу.

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Поновлення прокурора на посаді виключає право на вихідну допомогу: Верховний Суд

У Верховному Суді роз’яснили, чому вихідна допомога як соціальна гарантія не працює в ситуації, коли працівника поновлено на роботі рішенням суду

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]