Як стягнути відшкодування за травму на слизькому тротуарі — алгоритм отримання компенсації

Компенсація за падіння взимку на слизькому дворі чи тротуарі: що потрібно знати постраждалим.

У зимовий період кількість травм через сніг і ожеледицю традиційно зростає. Неприбрані тротуари, слизькі сходи та бурульки на будівлях можуть стати причиною серйозних ушкоджень. У Міністерстві юстиції роз’яснили, як діяти у разі травмування та хто несе відповідальність за неналежне утримання територій.

Що робити у разі травмування

Передусім необхідно викликати екстрену медичну допомогу. Це важливо не лише для надання допомоги, а й для офіційної фіксації факту травми. У медичних документах слід обов’язково зазначити обставини її отримання.

Також рекомендують зберігати всі довідки, висновки лікарів, рецепти та платіжні документи, пов’язані з лікуванням. Надалі вони можуть знадобитися для відшкодування завданої шкоди.

Як зафіксувати обставини події

Для підтвердження факту неналежного утримання території важливо зібрати докази. Зокрема, варто:

записати контакти свідків події;

зробити фото або відео місця падіння з прив’язкою до місцевості (вивіски, адресні таблички, назви установ);

зафіксувати стан території — лід, сніг, відсутність посипання, необгороджені небезпечні ділянки, бурульки на карнизах;

з’ясувати, чи є поблизу камери відеоспостереження, та за можливості отримати записи.

Хто відповідає за прибирання снігу та льоду

Відповідальність за утримання територій покладається на власників або балансоутримувачів:

дороги й тротуари — на шляхово-експлуатаційні служби;

прибудинкові території — на керуючі компанії або ОСББ;

приватні будівлі та земельні ділянки — на їхніх власників.

За порушення правил утримання територій законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Для громадян штраф становить від 340 до 1360 гривень, для посадових осіб та підприємців — від 850 до 1700 гривень.

Як вимагати відшкодування шкоди

Після збору доказів постраждала особа має право звернутися до власника або балансоутримувача з вимогою про відшкодування матеріальної та/або моральної шкоди. Якщо добровільно вирішити питання не вдається, спір може бути розглянутий у судовому порядку.

Як встановити відповідального

Щоб з’ясувати, хто саме відповідає за утримання конкретної ділянки, можна подати інформаційний запит до органів місцевого самоврядування. Отримана інформація допоможе правильно визначити відповідача у разі подальших звернень або судового спору.

