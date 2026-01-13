Як стягнути відшкодування за травму на слизькому тротуарі — алгоритм отримання компенсації
У зимовий період кількість травм через сніг і ожеледицю традиційно зростає. Неприбрані тротуари, слизькі сходи та бурульки на будівлях можуть стати причиною серйозних ушкоджень. У Міністерстві юстиції роз’яснили, як діяти у разі травмування та хто несе відповідальність за неналежне утримання територій.
Що робити у разі травмування
Передусім необхідно викликати екстрену медичну допомогу. Це важливо не лише для надання допомоги, а й для офіційної фіксації факту травми. У медичних документах слід обов’язково зазначити обставини її отримання.
Також рекомендують зберігати всі довідки, висновки лікарів, рецепти та платіжні документи, пов’язані з лікуванням. Надалі вони можуть знадобитися для відшкодування завданої шкоди.
Як зафіксувати обставини події
Для підтвердження факту неналежного утримання території важливо зібрати докази. Зокрема, варто:
- записати контакти свідків події;
- зробити фото або відео місця падіння з прив’язкою до місцевості (вивіски, адресні таблички, назви установ);
- зафіксувати стан території — лід, сніг, відсутність посипання, необгороджені небезпечні ділянки, бурульки на карнизах;
- з’ясувати, чи є поблизу камери відеоспостереження, та за можливості отримати записи.
Хто відповідає за прибирання снігу та льоду
Відповідальність за утримання територій покладається на власників або балансоутримувачів:
- дороги й тротуари — на шляхово-експлуатаційні служби;
- прибудинкові території — на керуючі компанії або ОСББ;
- приватні будівлі та земельні ділянки — на їхніх власників.
За порушення правил утримання територій законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Для громадян штраф становить від 340 до 1360 гривень, для посадових осіб та підприємців — від 850 до 1700 гривень.
Як вимагати відшкодування шкоди
Після збору доказів постраждала особа має право звернутися до власника або балансоутримувача з вимогою про відшкодування матеріальної та/або моральної шкоди. Якщо добровільно вирішити питання не вдається, спір може бути розглянутий у судовому порядку.
Як встановити відповідального
Щоб з’ясувати, хто саме відповідає за утримання конкретної ділянки, можна подати інформаційний запит до органів місцевого самоврядування. Отримана інформація допоможе правильно визначити відповідача у разі подальших звернень або судового спору.
