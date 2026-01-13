Как взыскать компенсацию за травму на скользком тротуаре — алгоритм получения возмещения

Компенсация за падение зимой на скользком дворе или тротуаре: что нужно знать пострадавшим.

В зимний период количество травм из-за снега и гололедицы традиционно возрастает. Неубранные тротуары, скользкие ступени и сосульки на зданиях могут стать причиной серьезных повреждений. В Министерстве юстиции разъяснили, как действовать в случае травмирования и кто несет ответственность за ненадлежащее содержание территорий.

Что делать в случае травмирования

Прежде всего необходимо вызвать экстренную медицинскую помощь. Это важно не только для оказания помощи, но и для официальной фиксации факта травмы. В медицинских документах обязательно следует указать обстоятельства ее получения.

Также рекомендуют сохранять все справки, заключения врачей, рецепты и платежные документы, связанные с лечением. В дальнейшем они могут понадобиться для возмещения причиненного ущерба.

Как зафиксировать обстоятельства происшествия

Для подтверждения факта ненадлежащего содержания территории важно собрать доказательства. В частности, следует:

записать контакты свидетелей происшествия;

сделать фото или видео места падения с привязкой к местности (вывески, адресные таблички, названия учреждений);

зафиксировать состояние территории — лед, снег, отсутствие посыпки, неогражденные опасные участки, сосульки на карнизах;

выяснить, есть ли поблизости камеры видеонаблюдения, и по возможности получить записи.

Кто отвечает за уборку снега и льда

Ответственность за содержание территорий возлагается на собственников или балансодержателей:

дороги и тротуары — на дорожно-эксплуатационные службы;

придомовые территории — на управляющие компании или ОСМД;

частные здания и земельные участки — на их владельцев.

За нарушение правил содержания территорий законодательством предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составляет от 340 до 1360 гривен, для должностных лиц и предпринимателей — от 850 до 1700 гривен.

Как требовать возмещение ущерба

После сбора доказательств пострадавшее лицо имеет право обратиться к собственнику или балансодержателю с требованием о возмещении материального и/или морального ущерба. Если добровольно решить вопрос не удается, спор может быть рассмотрен в судебном порядке.

Как установить ответственного

Чтобы выяснить, кто именно отвечает за содержание конкретного участка, можно подать информационный запрос в органы местного самоуправления. Полученная информация поможет правильно определить ответчика в случае дальнейших обращений или судебного спора.

