Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК: серйозно постраждало обладнання
08:38, 13 січня 2026
Це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року.
Ілюстративне фото, джерело — управління ДСНС у Харківській області
РФ вчергове атакувала теплоелектростанцію ДТЕК в одній із українських областей. Про це повідомляє ДТЕК.
Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання ТЕС.
Це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025.
«Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів. Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинуло», — вказали в ДТЕК.
Також в компанії зазначили, що в Києві й Бучанському районі області запровадили екстрені відключення світла.
Під час екстрених відключень графіки не діють.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.