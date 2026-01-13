  1. В Україні

Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК: серйозно постраждало обладнання

08:38, 13 січня 2026
Це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року.
Ілюстративне фото, джерело — управління ДСНС у Харківській області
РФ вчергове атакувала теплоелектростанцію ДТЕК в одній із українських областей. Про це повідомляє ДТЕК.

Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання ТЕС. 

Це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025.

«Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів. Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинуло», — вказали в ДТЕК.

Також в компанії зазначили, що в Києві й Бучанському районі області запровадили екстрені відключення світла.

Під час екстрених відключень графіки не діють.

