Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК: серйозно постраждало обладнання

Це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року.

Ілюстративне фото, джерело — управління ДСНС у Харківській області

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

РФ вчергове атакувала теплоелектростанцію ДТЕК в одній із українських областей. Про це повідомляє ДТЕК.

Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання ТЕС.

Це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025.

«Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів. Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинуло», — вказали в ДТЕК.

Також в компанії зазначили, що в Києві й Бучанському районі області запровадили екстрені відключення світла.

Під час екстрених відключень графіки не діють.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.