Россия снова атаковала ТЭС ДТЕК: серьезно пострадало оборудование
РФ в очередной раз атаковала теплоэлектростанцию ДТЕК в одной из украинских областей. Об этом сообщает ДТЕК.
В результате атаки существенно пострадало оборудование ТЭС.
Это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.
«В целом с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЕК были атакованы врагом более 220 раз. В результате них 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли», — указали в ДТЕК.
Также в компании отметили, что в Киеве и Бучанском районе области ввели экстренные отключения света.
Во время экстренных отключений графики не действуют.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.