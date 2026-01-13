Россия снова атаковала ТЭС ДТЕК: серьезно пострадало оборудование

Это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

Иллюстративное фото, источник — управление ГСЧС в Харьковской области

РФ в очередной раз атаковала теплоэлектростанцию ДТЕК в одной из украинских областей. Об этом сообщает ДТЕК.

В результате атаки существенно пострадало оборудование ТЭС.

Это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

«В целом с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЕК были атакованы врагом более 220 раз. В результате них 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли», — указали в ДТЕК.

Также в компании отметили, что в Киеве и Бучанском районе области ввели экстренные отключения света.

Во время экстренных отключений графики не действуют.

