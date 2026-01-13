  1. В Україні

$9 тисяч за уникнення мобілізації: у Києві затримали адвоката зі «зв’язками» у ТЦК

11:30, 13 січня 2026
Адвоката затримали у Києві за підозрою в отриманні $9 тисяч за «допомогу» в ухиленні від мобілізації та зняття з розшуку через зв'язки з ТЦК.
У Києві правоохоронці повідомили про підозру адвокату, який, за інформацією правоохоронців, за 9 тисяч доларів обіцяв клієнту «вирішити питання» з уникненням мобілізації та зняттям з розшуку особи призовного віку.

Як повідомили в Національній поліції, за даними слідства, адвокат запевняв клієнта, що може вплинути на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки, аби той клієнт уник мобілізації.

Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України безпосередньо під час отримання 9 тисяч доларів неправомірної вигоди. У межах слідчих дій також проведено обшуки у службових приміщеннях ТЦК та СП.

Затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до корупційної схеми.

Національна поліція адвокат Київ підозрюваний ТЦК мобілізація

