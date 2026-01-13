$9 тысяч за уклонение от мобилизации: в Киеве задержали адвоката со «связями» в ТЦК

Адвоката задержали в Киеве по подозрению в получении $9 тысяч за «помощь» в уклонении от мобилизации и снятии с розыска через связи в ТЦК.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении адвокату, который, по информации правоохранительных органов, за 9 тысяч долларов обещал клиенту «решить вопрос» с уклонением от мобилизации и снятием с розыска лица призывного возраста.

Как сообщили в Национальной полиции, по данным следствия, адвокат уверял клиента, что может повлиять на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки, чтобы тот клиент избежал мобилизации.

Полицейские задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины непосредственно во время получения 9 тысяч долларов неправомерной выгоды. В рамках следственных действий также проведены обыски в служебных помещениях ТЦК и СП.

Задержанному сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины — принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к коррупционной схеме.

