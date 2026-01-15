  1. В Україні

МОН посилює практичний складник курсу «Захист України» для школярів: що впроваджують

07:18, 15 січня 2026
Як вказали у МОН, в оновленому курсі «Захист України» значну увагу надано практичному складнику.
Фото: Роман Балюк
В оновленому курсі «Захист України» значну увагу приділено практичному складнику навчання. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України, наголосивши на важливості поєднання шкільної програми з практичним досвідом.

Одним із напрямів підсилення курсу є залучення зовнішніх навчальних просторів та фахівців із практичним досвідом. Такий підхід дає змогу доповнювати шкільне навчання без порушення його логіки та структури, водночас формуючи в учнів прикладні навички.

У МОН зазначають, що ефективність цього формату підтверджує досвід, напрацьований в одному з мілітарі просторів, а реалізована там модель співпраці демонструє можливість якісного поєднання теоретичної підготовки з практичними заняттями та може бути масштабована для впровадження в інших регіонах.

Україна МОН України захист школа

