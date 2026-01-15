МОН усиливает практическую составляющую курса «Защита Украины» для школьников: что внедряют

Как указали в МОН, в обновленном курсе «Защита Украины» значительное внимание уделено практической составляющей.

В обновленном курсе «Защита Украины» значительное внимание уделено практической составляющей обучения. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины, подчеркнув важность сочетания школьной программы с практическим опытом.

Одним из направлений усиления курса является привлечение внешних учебных пространств и специалистов с практическим опытом. Такой подход позволяет дополнять школьное обучение без нарушения его логики и структуры, одновременно формируя у учащихся прикладные навыки.

В МОН отмечают, что эффективность этого формата подтверждает опыт, наработанный в одном из милитари-пространств, а реализованная там модель сотрудничества демонстрирует возможность качественного сочетания теоретической подготовки с практическими занятиями и может быть масштабирована для внедрения в других регионах.

