Працівник у відрядженні витратив кошти понад норму — чи нараховується ЄСВ

10:18, 16 січня 2026
Що каже податкова про перевищення витрат у службових поїздках.
Питання оподаткування витрат у відрядженнях традиційно викликає багато практичних нюансів у роботодавців. Один із них — чи потрібно нараховувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) на кошти, які працівник витратив у відрядженні понад установлені норми та не повернув у визначені строки.

У Головному управлінні ДПС у Київській області роз’яснюють: такі суми не входять до бази нарахування ЄСВ.

Що вважається базою для нарахування ЄСВ

Податківці нагадують: відповідно до пункту 1 частини першої статті 7 Закону України № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», для роботодавців базою нарахування ЄСВ є:

  • нарахована заробітна плата працівникам;
  • основна і додаткова зарплата;
  • інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі;
  • винагороди фізичним особам за цивільно-правовими договорами.

Склад фонду оплати праці визначає Інструкція зі статистики заробітної плати № 5, а перелік виплат, на які ЄСВ не нараховується, затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1170.

Які витрати у відрядженні не є об’єктом ЄСВ

Згідно з Інструкцією № 5 та Переліком № 1170, до фонду оплати праці не належать і, відповідно, не є базою для нарахування ЄСВ:

  • добові — у повному обсязі;
  • вартість проїзду;
  • витрати на найм житла;
  • компенсаційні виплати та добові при переїзді на роботу в іншу місцевість відповідно до законодавства.

Саме ці норми є ключовими для розуміння ситуації з перевитратами у відрядженні.

У ДПС підкреслюють: якщо працівник витратив у відрядженні кошти понад установлені законодавством норми і не повернув їх у строки, визначені внутрішніми положеннями підприємства, такі суми не включаються до бази нарахування ЄСВ.

Отже, роботодавцям не потрібно донараховувати єдиний соціальний внесок на перевитрати у відрядженнях, за умови дотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх регламентів. Це роз’яснення знімає поширені сумніви бізнесу та допомагає уникнути помилок у нарахуванні ЄСВ.

податкова ДПС податки відрядження

