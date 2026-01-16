Працівник у відрядженні витратив кошти понад норму — чи нараховується ЄСВ

Що каже податкова про перевищення витрат у службових поїздках.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Питання оподаткування витрат у відрядженнях традиційно викликає багато практичних нюансів у роботодавців. Один із них — чи потрібно нараховувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) на кошти, які працівник витратив у відрядженні понад установлені норми та не повернув у визначені строки.

У Головному управлінні ДПС у Київській області роз’яснюють: такі суми не входять до бази нарахування ЄСВ.

Що вважається базою для нарахування ЄСВ

Податківці нагадують: відповідно до пункту 1 частини першої статті 7 Закону України № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», для роботодавців базою нарахування ЄСВ є:

нарахована заробітна плата працівникам;

основна і додаткова зарплата;

інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі;

винагороди фізичним особам за цивільно-правовими договорами.

Склад фонду оплати праці визначає Інструкція зі статистики заробітної плати № 5, а перелік виплат, на які ЄСВ не нараховується, затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1170.

Які витрати у відрядженні не є об’єктом ЄСВ

Згідно з Інструкцією № 5 та Переліком № 1170, до фонду оплати праці не належать і, відповідно, не є базою для нарахування ЄСВ:

добові — у повному обсязі;

вартість проїзду;

витрати на найм житла;

компенсаційні виплати та добові при переїзді на роботу в іншу місцевість відповідно до законодавства.

Саме ці норми є ключовими для розуміння ситуації з перевитратами у відрядженні.

У ДПС підкреслюють: якщо працівник витратив у відрядженні кошти понад установлені законодавством норми і не повернув їх у строки, визначені внутрішніми положеннями підприємства, такі суми не включаються до бази нарахування ЄСВ.

Отже, роботодавцям не потрібно донараховувати єдиний соціальний внесок на перевитрати у відрядженнях, за умови дотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх регламентів. Це роз’яснення знімає поширені сумніви бізнесу та допомагає уникнути помилок у нарахуванні ЄСВ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.