  1. В Украине

Работник в командировке израсходовал средства сверх нормы — начисляется ли ЕСВ

10:18, 16 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Что говорит налоговая о превышении расходов в служебных поездках.
Работник в командировке израсходовал средства сверх нормы — начисляется ли ЕСВ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос налогообложения расходов в командировках традиционно вызывает много практических нюансов у работодателей. Один из них — нужно ли начислять единый социальный взнос (ЕСВ) на средства, которые работник израсходовал в командировке сверх установленных норм и не вернул в установленные сроки.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В Главном управлении ГНС в Киевской области разъясняют: такие суммы не входят в базу начисления ЕСВ.

Что считается базой для начисления ЕСВ

Налоговики напоминают: в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 7 Закона Украины № 2464 «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» для работодателей базой начисления ЕСВ являются:

  • начисленная заработная плата работникам;
  • основная и дополнительная заработная плата;
  • иные поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме;
  • вознаграждения физическим лицам по гражданско-правовым договорам.

Состав фонда оплаты труда определяет Инструкция по статистике заработной платы № 5, а перечень выплат, на которые ЕСВ не начисляется, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины № 1170.

Какие расходы в командировке не являются объектом ЕСВ

Согласно Инструкции № 5 и Перечню № 1170, к фонду оплаты труда не относятся и, соответственно, не являются базой для начисления ЕСВ:

  • суточные — в полном объеме;
  • стоимость проезда;
  • расходы на наем жилья;
  • компенсационные выплаты и суточные при переезде на работу в другую местность в соответствии с законодательством.

Именно эти нормы являются ключевыми для понимания ситуации с перерасходом средств в командировке.

В ГНС подчеркивают: если работник израсходовал в командировке средства сверх установленных законодательством норм и не вернул их в сроки, определенные внутренними положениями предприятия, такие суммы не включаются в базу начисления ЕСВ.

Таким образом, работодателям не нужно доначислять единый социальный взнос на перерасход средств в командировках при условии соблюдения требований действующего законодательства и внутренних регламентов. Это разъяснение снимает распространенные сомнения бизнеса и помогает избежать ошибок при начислении ЕСВ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги командировка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вина без штрафа: когда привлечение за нарушение ПДД становится невозможным

Апелляционный суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков, но установил неправомерные действия водителя.

Кадровые вопросы в местных судах: ВСП оставила без рассмотрения одно назначение судьи, по другому — перерыв

ВСП не рассмотрела рекомендацию по назначению судьи в Сумской области и объявила перерыв по делу кандидатки из Кировоградской области.

Подала иск против докладчика: Ирина Савчук не прошла собеседование на должность судьи

Кандидатура Ирины Савчук не соответствует требованиям добропорядочности.

Украина ратифицировала договор о совместных закупках медицинских препаратов с странами ЕС

Украина получает возможность формировать стратегические запасы лекарств в партнерстве с странами ЕС.

Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]