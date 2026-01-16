Работник в командировке израсходовал средства сверх нормы — начисляется ли ЕСВ

Что говорит налоговая о превышении расходов в служебных поездках.

Вопрос налогообложения расходов в командировках традиционно вызывает много практических нюансов у работодателей. Один из них — нужно ли начислять единый социальный взнос (ЕСВ) на средства, которые работник израсходовал в командировке сверх установленных норм и не вернул в установленные сроки.

В Главном управлении ГНС в Киевской области разъясняют: такие суммы не входят в базу начисления ЕСВ.

Что считается базой для начисления ЕСВ

Налоговики напоминают: в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 7 Закона Украины № 2464 «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» для работодателей базой начисления ЕСВ являются:

начисленная заработная плата работникам;

основная и дополнительная заработная плата;

иные поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме;

вознаграждения физическим лицам по гражданско-правовым договорам.

Состав фонда оплаты труда определяет Инструкция по статистике заработной платы № 5, а перечень выплат, на которые ЕСВ не начисляется, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины № 1170.

Какие расходы в командировке не являются объектом ЕСВ

Согласно Инструкции № 5 и Перечню № 1170, к фонду оплаты труда не относятся и, соответственно, не являются базой для начисления ЕСВ:

суточные — в полном объеме;

стоимость проезда;

расходы на наем жилья;

компенсационные выплаты и суточные при переезде на работу в другую местность в соответствии с законодательством.

Именно эти нормы являются ключевыми для понимания ситуации с перерасходом средств в командировке.

В ГНС подчеркивают: если работник израсходовал в командировке средства сверх установленных законодательством норм и не вернул их в сроки, определенные внутренними положениями предприятия, такие суммы не включаются в базу начисления ЕСВ.

Таким образом, работодателям не нужно доначислять единый социальный взнос на перерасход средств в командировках при условии соблюдения требований действующего законодательства и внутренних регламентов. Это разъяснение снимает распространенные сомнения бизнеса и помогает избежать ошибок при начислении ЕСВ.

