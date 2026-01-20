Службова недбалість на понад 700 тис грн — на Львівщині судитимуть начальницю земельного відділу

У прокуратурі заявили, що унаслідок бездіяльності відбулося самовільне зайняття 16 земельних ділянок загальною площею понад 158 га.

На Львівщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальниці відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та екології однієї із селищних рад району. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, упродовж квітня 2024 — березня 2025 років посадовиця неналежно виконувала свої службові обов’язки.

«Зокрема, вона не забезпечувала належного контролю за використанням земель комунальної власності, не ініціювала проведення інвентаризації, не вживала заходів щодо оформлення орендних відносин та стягнення орендної плати, а також не реагувала на факти самовільного користування землею», - заявили у відомстві.

Зазначається, що унаслідок такої бездіяльності відбулося самовільне зайняття 16 земельних ділянок загальною площею понад 158 га. Частину з них використовували невстановлені особи, іншу — фермерське господарство. Земельні ділянки оброблялися шляхом розорювання, посіву сільськогосподарських культур та збору врожаю без правових підстав.

В результаті державним інтересам в особі селищної ради завдано збитків на суму понад 700 тис. грн.

У межах досудового розслідування завдані збитки відшкодовано в повному обсязі.

