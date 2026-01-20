  1. В Украине

Служебная халатность на сумму свыше 700 тыс грн — во Львовской области будут судить начальницу земельного отдела

09:42, 20 января 2026
В прокуратуре заявили, что в результате бездействия произошло самовольное занятие 16 земельных участков общей площадью более 158 га.
Во Львовской области правоохранительные органы направили в суд обвинительный акт в отношении начальницы отдела по вопросам земельных ресурсов, кадастра и экологии одного из поселковых советов района. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, в период с апреля 2024 года по март 2025 года должностное лицо ненадлежащим образом исполняло свои служебные обязанности.

«В частности, она не обеспечивала надлежащий контроль за использованием земель коммунальной собственности, не инициировала проведение инвентаризации, не принимала меры по оформлению арендных отношений и взысканию арендной платы, а также не реагировала на факты самовольного пользования землей», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в результате такого бездействия произошло самовольное занятие 16 земельных участков общей площадью более 158 га. Часть из них использовалась неустановленными лицами, другая — фермерским хозяйством. Земельные участки обрабатывались путем распашки, посева сельскохозяйственных культур и сбора урожая без правовых оснований.

В результате государственным интересам в лице поселкового совета нанесен ущерб на сумму свыше 700 тыс. грн.

В рамках досудебного расследования причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

прокуратура земля

