  1. В Україні

Зеленський погодив призначення Павла Єлізарова новим заступником командувача Повітряних сил

20:47, 19 січня 2026
Павло Єлізаров буде призначений на посаду заступника командувача Повітряних сил.
Зеленський погодив призначення Павла Єлізарова новим заступником командувача Повітряних сил
Фото: forbes.ua
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що погодив призначення Павла Єлізарова новим заступником командувача Повітряних сил. Про це він сказав під час вечірнього звернення 19 січня.

Також Глава держави зазначив, що буде новий підхід до застосування ППО Повітряними силами – те, що стосується мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів, інших засобів «малої» протиповітряної оборони.

«Ця система буде трансформована. Я погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил – Павло Єлізаров. В армії його знають – Лазар, спецпідрозділ, який працює, працює ефективно. Разом із міністром оборони України та військовим командуванням має бути розроблена – і буде розроблена – нова організація для всього компонента саме такого захисту неба», - сказав він.

Володимир Зеленський

