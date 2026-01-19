Зеленський погодив призначення Павла Єлізарова новим заступником командувача Повітряних сил

Павло Єлізаров буде призначений на посаду заступника командувача Повітряних сил.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що погодив призначення Павла Єлізарова новим заступником командувача Повітряних сил. Про це він сказав під час вечірнього звернення 19 січня.

Також Глава держави зазначив, що буде новий підхід до застосування ППО Повітряними силами – те, що стосується мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів, інших засобів «малої» протиповітряної оборони.

«Ця система буде трансформована. Я погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил – Павло Єлізаров. В армії його знають – Лазар, спецпідрозділ, який працює, працює ефективно. Разом із міністром оборони України та військовим командуванням має бути розроблена – і буде розроблена – нова організація для всього компонента саме такого захисту неба», - сказав він.

