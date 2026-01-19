  1. В Украине

Зеленский согласовал назначение Павла Елизарова новым заместителем командующего Воздушных сил

20:47, 19 января 2026
Павел Елизаров будет назначен на должность заместителя командующего Воздушных сил.
Фото: forbes.ua
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласовал назначение Павла Елизарова новым заместителем командующего Воздушных сил. Об этом он заявил во время вечернего обращения 19 января.

Глава государства также отметил, что будет применен новый подход к использованию ПВО Воздушными силами — в части мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков и других средств «малой» противовоздушной обороны.

«Эта система будет трансформирована. Я согласовал назначение нового заместителя командующего Воздушных сил — Павла Елизарова. В армии его знают — Лазарь, спецподразделение, которое работает и работает эффективно. Совместно с министром обороны Украины и военным командованием должна быть разработана — и будет разработана — новая организация для всего компонента именно такой защиты неба», — сказал он.

Владимир Зеленский

