У Києві змінили інтервали руху потягів метро — що слід знати

Рух на окремих лініях обмежений, інтервали сягають до 25 хвилин.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового ворожого обстрілу поїзди метро курсуватимуть зі змінами. Про це інформує КМДА.

Так, рух поїздів на червоній лінії розпочнеться між станціями «Академмістечко» – «Арсенальна». Інтервал руху — 4:30-5:00 хв.

Після завершення повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватиме 2 поїзда між станціями «Лівобережна» – «Арсенальна» з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням.

Орієнтовний інтервал руху — близько 20-25 хв.

Поїзди слідуватимуть без зупинок повз станції «Гідропарк» і «Дніпро».

Рух поїздів на зеленій лінії під час повітряної тривоги розпочнеться:

між станціями «Сирець» – «Видубичі» — з інтервалом 7 хвилин;

між станціями «Осокорки» – «Червоний хутір» — з інтервалом 10 хвилин.

Рух поїздів на синій лінії — без змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.