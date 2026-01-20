  1. В Україні

У Києві змінили інтервали руху потягів метро — що слід знати

08:12, 20 січня 2026
Рух на окремих лініях обмежений, інтервали сягають до 25 хвилин.
У Києві змінили інтервали руху потягів метро — що слід знати
Через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового ворожого обстрілу поїзди метро курсуватимуть зі змінами. Про це інформує КМДА.

Так, рух поїздів на червоній лінії  розпочнеться між станціями «Академмістечко» – «Арсенальна». Інтервал руху — 4:30-5:00 хв.

Після завершення повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватиме 2 поїзда між станціями «Лівобережна» – «Арсенальна» з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням.

Орієнтовний інтервал руху — близько 20-25 хв.

Поїзди слідуватимуть без зупинок повз станції «Гідропарк» і «Дніпро».

Рух поїздів на зеленій лінії під час повітряної тривоги розпочнеться:

  • між станціями «Сирець» – «Видубичі» — з інтервалом 7 хвилин;
  • між станціями «Осокорки» – «Червоний хутір» — з інтервалом 10 хвилин.

Рух поїздів на синій лінії — без змін.

