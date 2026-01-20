  1. В Украине

В Киеве изменили интервалы движения поездов метро — что следует знать

08:12, 20 января 2026
Движение на отдельных линиях ограничено, интервалы достигают до 25 минут.
Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного вражеского обстрела поезда метро будут курсировать с изменениями. Об этом информирует КГГА.

Так, движение поездов на красной линии начнется между станциями «Академмистечко» – «Арсенальная». Интервал движения — 4:30–5:00 мин.

После завершения воздушной тревоги для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курсировать 2 поезда между станциями «Левобережная» – «Арсенальная» с учетом текущей ситуации с электроснабжением.

Ориентировочный интервал движения — около 20–25 мин.

Поезда будут следовать без остановок мимо станций «Гидропарк» и «Днепр».

Движение поездов на зеленой линии во время воздушной тревоги начнется:

  • между станциями «Сырец» – «Выдубичи» — с интервалом 7 минут;
  • между станциями «Осокорки» – «Красный хутор» — с интервалом 10 минут.

Движение поездов на синей линии — без изменений.

Киев воздушная тревога метро

