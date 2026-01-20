У Києві змінили роботу метро після обстрілу: що відомо про рух поїздів

У київському метро запровадили тимчасові зміни після обстрілу: поїзди на червоній лінії курсують з іншими інтервалами, окремі станції проїжджають без зупинок.

У столичному метрополітені запроваджено тимчасові зміни в організації руху поїздів. Про це повідомили в КМДА.

Зокрема, станції метро «Дарниця» та «Лівобережна» наразі працюють на вхід і вихід пасажирів.

На «червоній» лінії рух поїздів здійснюється з різними інтервалами. Між станціями «Академмістечко» — «Арсенальна» інтервал руху становить близько 4 хвилин 30 секунд. На ділянці між «Дарницею» та «Арсенальною» поїзди курсують з інтервалом 8–10 хвилин.

Водночас поїзди червоної лінії слідують без зупинок повз станції «Гідропарк» і «Дніпро».

На «синій» та «зеленій» лініях метро рух здійснюється у звичайному режимі. Час очікування поїздів становить орієнтовно 3–4 хвилини.

Інформацію про зміни в роботі метрополітену транслюють безпосередньо на станціях.

