У Києві змінили роботу метро після обстрілу: що відомо про рух поїздів
У столичному метрополітені запроваджено тимчасові зміни в організації руху поїздів. Про це повідомили в КМДА.
Зокрема, станції метро «Дарниця» та «Лівобережна» наразі працюють на вхід і вихід пасажирів.
На «червоній» лінії рух поїздів здійснюється з різними інтервалами. Між станціями «Академмістечко» — «Арсенальна» інтервал руху становить близько 4 хвилин 30 секунд. На ділянці між «Дарницею» та «Арсенальною» поїзди курсують з інтервалом 8–10 хвилин.
Водночас поїзди червоної лінії слідують без зупинок повз станції «Гідропарк» і «Дніпро».
На «синій» та «зеленій» лініях метро рух здійснюється у звичайному режимі. Час очікування поїздів становить орієнтовно 3–4 хвилини.
Інформацію про зміни в роботі метрополітену транслюють безпосередньо на станціях.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.