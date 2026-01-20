  1. В Украине

В Киеве изменили работу метро после обстрела: что известно о движении поездов

09:28, 20 января 2026
В киевском метро ввели временные изменения после обстрела: поезда на красной линии курсируют с другими интервалами, отдельные станции проезжают без остановок.
В Киеве изменили работу метро после обстрела: что известно о движении поездов
В столичном метрополитене введены временные изменения в организации движения поездов. Об этом сообщили в КГГА.

В частности, станции метро «Дарница» и «Левобережная» в настоящее время работают на вход и выход пассажиров.

На «красной» линии движение поездов осуществляется с разными интервалами. Между станциями «Академгородок» — «Арсенальная» интервал движения составляет около 4 минут 30 секунд. На участке между «Дарницей» и «Арсенальной» поезда курсируют с интервалом 8–10 минут.

При этом поезда красной линии следуют без остановок мимо станций «Гидропарк» и «Днепр».

На «синей» и «зеленой» линиях метро движение осуществляется в обычном режиме. Время ожидания поездов составляет ориентировочно 3–4 минуты.

Информацию об изменениях в работе метрополитена транслируют непосредственно на станциях.

