В Киеве изменили работу метро после обстрела: что известно о движении поездов

В киевском метро ввели временные изменения после обстрела: поезда на красной линии курсируют с другими интервалами, отдельные станции проезжают без остановок.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столичном метрополитене введены временные изменения в организации движения поездов. Об этом сообщили в КГГА.

В частности, станции метро «Дарница» и «Левобережная» в настоящее время работают на вход и выход пассажиров.

На «красной» линии движение поездов осуществляется с разными интервалами. Между станциями «Академгородок» — «Арсенальная» интервал движения составляет около 4 минут 30 секунд. На участке между «Дарницей» и «Арсенальной» поезда курсируют с интервалом 8–10 минут.

При этом поезда красной линии следуют без остановок мимо станций «Гидропарк» и «Днепр».

На «синей» и «зеленой» линиях метро движение осуществляется в обычном режиме. Время ожидания поездов составляет ориентировочно 3–4 минуты.

Информацию об изменениях в работе метрополитена транслируют непосредственно на станциях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.