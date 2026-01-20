Відкриті засідання комітетів, трансляції та нові правила для медіа: в Україні запрацював новий закон

Закон про відкритість засідань парламентських комітетів та місцевих рад набув чинності.

20 січня в Україні набуває чинності Закон № 4212-IX (законопроєкт № 11321) «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення деяких гарантій діяльності медіа і журналістів та забезпечення права громадян на доступ до інформації».

Як зазначили у Комітеті Верховної Ради з питань свободи слова, новий закон спрямований на підвищення прозорості роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, а також на забезпечення відкритого доступу громадян і медіа до інформації про їхню діяльність.

Зокрема, документ запроваджує додаткові гарантії відкритості та гласності роботи парламентських комітетів. Передбачено, що їхні засідання мають проводитися відкрито, із забезпеченням трансляцій або оприлюдненням відеозаписів не пізніше ніж через 24 години після завершення засідання.

Також законом розширено й уточнено гарантії професійної діяльності журналістів, працівників медіа та представників громадських організацій. Серед іншого, їм гарантовано право на дистанційну участь у відкритих засіданнях парламентських комітетів, які відбуваються в режимі відеоконференції.

Окремий блок змін стосується органів місцевого самоврядування. Закон посилює прозорість їхньої діяльності, гарантує відкритість сесій місцевих рад і право присутніх фіксувати перебіг засідань.

Крім того, удосконалено механізми доступу громадян до публічної інформації та порядок оприлюднення офіційних документів.

У Комітеті з питань свободи слова зазначили, що закон узгоджується з міжнародними стандартами публічності та доступу до інформації, зокрема положеннями Європейської конвенції з прав людини, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів.

Як писала «Судово-юридична газета», законопроект 11321 авторства голови парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина можна розділити на три частини.

Перша частина стосується того, що під час воєнного стану засідання комітетів можуть транслюватися – але щоб провести засідання у форматі відеоконференції, потрібна буде особиста згода більшості складу комітету. Також мають викладатися відеозаписи засідань комітетів.

Друга частина стосується журналістів, які працюють як ФОП.

І, нарешті, третя частина стосується введення норми про те, що на вирішення питання про видалення коментаря читача у медіа є 3 дні після отримання ухвали суду про відкриття провадження.

Юрчишин зазначив, що відповідно до цих змін «медіа самостійно може вирішити, що робити далі з коментарем, якого це рішення стосується. ЗМІ може або видалити такий коментар впродовж трьох днів після отримання інформації від суду і не нести за це відповідальності, або, поділяючи позицію коментатора, залишити коментар і захищати свою позицію в суді».

