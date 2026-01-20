Открыты заседания комитетов, трансляции и новые правила для медиа: в Украине заработал новый закон

Закон об открытости заседаний парламентских комитетов и местных советов вступил в силу.

20 января в Украине вступил в силу Закон № 4212-IX (законопроект № 11321) «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления отдельных гарантий деятельности медиа и журналистов и обеспечения права граждан на доступ к информации».

Как отметили в Комитете Верховной Рады по вопросам свободы слова, новый закон направлен на повышение прозрачности работы органов государственной власти и местного самоуправления, а также на обеспечение открытого доступа граждан и медиа к информации об их деятельности.

В частности, документ вводит дополнительные гарантии открытости и гласности работы парламентских комитетов. Предусмотрено, что их заседания должны проводиться открыто, с обеспечением трансляций или обнародованием видеозаписей не позднее чем через 24 часа после завершения заседания.

Также законом расширены и уточнены гарантии профессиональной деятельности журналистов, работников медиа и представителей общественных организаций. В частности, им гарантировано право на дистанционное участие в открытых заседаниях парламентских комитетов, которые проводятся в режиме видеоконференции.

Отдельный блок изменений касается органов местного самоуправления. Закон усиливает прозрачность их деятельности, гарантирует открытость сессий местных советов и право присутствующих фиксировать ход заседаний.

Кроме того, усовершенствованы механизмы доступа граждан к публичной информации и порядок обнародования официальных документов.

В Комитете по вопросам свободы слова отметили, что закон соответствует международным стандартам публичности и доступа к информации, в частности положениям Европейской конвенции по правам человека, Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам.

Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект 11321 авторства главы парламентского Комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина можно разделить на три части.

Первая часть касается того, что во время военного положения заседания комитетов могут транслироваться — однако для проведения заседания в формате видеоконференции потребуется личное согласие большинства состава комитета. Также должны публиковаться видеозаписи заседаний комитетов.

Вторая часть касается журналистов, которые работают как ФЛП.

И, наконец, третья часть касается введения нормы о том, что на решение вопроса об удалении комментария читателя в медиа отводится 3 дня после получения определения суда об открытии производства.

Юрчишин отметил, что в соответствии с этими изменениями «медиа самостоятельно может решить, что делать дальше с комментарием, которого касается это решение. СМИ может либо удалить такой комментарий в течение трех дней после получения информации от суда и не нести за это ответственность, либо, разделяя позицию комментатора, оставить комментарий и защищать свою позицию в суде».

