Уряд виділив 1 млрд грн на укриття в дитсадках — Свириденко повідомила про старт прийому заявок

Розпочався прийом заявок на фінансування будівництва укриттів у дитсадках.

ілюстративне фото, джерело: Суспільне Вінниця

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів затвердив Порядок і умови надання субвенції з держбюджету на створення захисних укриттів у закладах дошкільної освіти.

Вперше у цьому році на ці потреби з держбюджету виділено 1 млрд гривень. Планується, що за ці кошти в різних областях країни буде збудовано щонайменше 20 безпечних дитсадків.

Претендувати на фінансування можуть громади, які мають проєкти, зареєстровані на платформі DREAM. Прийом заявок триватиме відсьогодні з 20 січня до 26 січня включно, до 18:00. Розподіл коштів очікується до кінця лютого, що дозволить оперативно розпочати будівництво.

Субвенцію зможуть отримати:

заклади дошкільної освіти із загальною чисельністю вихованців не менш як 100 осіб;

спеціальні дитячі садки;

заклади, єдині в своїй громаді, в яких освітній процес триває за очною чи змішаною формою, або ж в приміщеннях якого працюють два або більше дитячих садків одночасно.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін схвалив проєкт розпорядження «Про затвердження Державної програми адаптації приміщень діючих закладів дошкільної освіти до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану». У Державному бюджеті на 2026 рік уперше передбачено окрему субвенцію на облаштування укриттів у закладах дошкільної освіти. На ці потреби уряд виділив 1 млрд грн.

