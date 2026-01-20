  1. В Україні

Уряд виділив 1 млрд грн на укриття в дитсадках — Свириденко повідомила про старт прийому заявок

13:35, 20 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Розпочався прийом заявок на фінансування будівництва укриттів у дитсадках.
Уряд виділив 1 млрд грн на укриття в дитсадках — Свириденко повідомила про старт прийому заявок
ілюстративне фото, джерело: Суспільне Вінниця
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів затвердив Порядок і умови надання субвенції з держбюджету на створення захисних укриттів у закладах дошкільної освіти.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Вперше у цьому році на ці потреби з держбюджету виділено 1 млрд гривень. Планується, що за ці кошти в різних областях країни буде збудовано щонайменше 20 безпечних дитсадків.

Претендувати на фінансування можуть громади, які мають проєкти, зареєстровані на платформі DREAM. Прийом заявок триватиме відсьогодні з 20 січня до 26 січня включно, до 18:00. Розподіл коштів очікується до кінця лютого, що дозволить оперативно розпочати будівництво.

Субвенцію зможуть отримати:

  • заклади дошкільної освіти із загальною чисельністю вихованців не менш як 100 осіб;
  • спеціальні дитячі садки;
  • заклади, єдині в своїй громаді, в яких освітній процес триває за очною чи змішаною формою, або ж в приміщеннях якого працюють два або більше дитячих садків одночасно.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін схвалив проєкт розпорядження «Про затвердження Державної програми адаптації приміщень діючих закладів дошкільної освіти до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану». У Державному бюджеті на 2026 рік уперше передбачено окрему субвенцію на облаштування укриттів у закладах дошкільної освіти. На ці потреби уряд виділив 1 млрд грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні розробляють нові механізми контролю та моніторингу державної підтримки бізнесу

Законопроєкт передбачає автоматизований реєстр для надавачів допомоги, скорочення строків розгляду заявок Антимонопольним комітетом і нові правила підтримки бізнесу під час воєнного стану.

Комітет ВРУ підтримав законопроект про працевлаштування іноземців, попри попередження про соціальні наслідки

Урядова ініціатива передбачає запуск державного веб-порталу вакансій для іноземців, електронні заяви та єдиний дозвіл замість двох.

ВРП призупинила звільнення у відставку судді Олександра Пелиха, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди

У ВРП наявні дисциплінарні скарги відносно судді Пелиха, які наразі перебувають на стадії попередньої перевірки та визначені пріоритетними.

Між свободою та ізоляцією: апеляційний суд у Тернополі визначив баланс у справі про наркотики

Суд підкреслив: грошове забезпечення має бути гарантією належної поведінки, а не формальною альтернативою арешту.

В Україні пропонують полегшити звільнення працівників на ТОТ і в зонах бойових дій

Роботодавцям дозволять звільняти працівників без ризику юридичної відповідальності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]