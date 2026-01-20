Уряд виділив 1 млрд грн на укриття в дитсадках — Свириденко повідомила про старт прийому заявок
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів затвердив Порядок і умови надання субвенції з держбюджету на створення захисних укриттів у закладах дошкільної освіти.
Вперше у цьому році на ці потреби з держбюджету виділено 1 млрд гривень. Планується, що за ці кошти в різних областях країни буде збудовано щонайменше 20 безпечних дитсадків.
Претендувати на фінансування можуть громади, які мають проєкти, зареєстровані на платформі DREAM. Прийом заявок триватиме відсьогодні з 20 січня до 26 січня включно, до 18:00. Розподіл коштів очікується до кінця лютого, що дозволить оперативно розпочати будівництво.
Субвенцію зможуть отримати:
- заклади дошкільної освіти із загальною чисельністю вихованців не менш як 100 осіб;
- спеціальні дитячі садки;
- заклади, єдині в своїй громаді, в яких освітній процес триває за очною чи змішаною формою, або ж в приміщеннях якого працюють два або більше дитячих садків одночасно.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін схвалив проєкт розпорядження «Про затвердження Державної програми адаптації приміщень діючих закладів дошкільної освіти до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану». У Державному бюджеті на 2026 рік уперше передбачено окрему субвенцію на облаштування укриттів у закладах дошкільної освіти. На ці потреби уряд виділив 1 млрд грн.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.