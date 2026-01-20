  1. В Украине

Правительство выделило 1 млрд грн на укрытие в детсадах — Свириденко сообщила о старте приема заявок

13:35, 20 января 2026
Начался прием заявок на финансирование строительства укрытий в детсадах.
Правительство выделило 1 млрд грн на укрытие в детсадах — Свириденко сообщила о старте приема заявок
иллюстративное фото, источник: Суспильне Винница
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет Министров утвердил Порядок и условия предоставления субвенции из госбюджета на создание защитных укрытий в учреждениях дошкольного образования.

Впервые в этом году на эти нужды из госбюджета выделено 1 млрд. гривен. Планируется, что за эти средства в разных областях страны будет построено не менее 20 безопасных детсадов.

Претендовать на финансирование могут сообщества, имеющие проекты, зарегистрированные на платформе DREAM. Прием заявок продлится с 20 января по 26 января включительно, до 18:00. Распределение средств ожидается до конца февраля, что позволит оперативно приступить к строительству.

Субвенцию смогут получить:

  • заведения дошкольного образования с общей численностью воспитанников не менее 100 человек;
  • специальные детские сады;
  • заведения, единственные в своей общине, в которых образовательный процесс продолжается по очной или смешанной форме, или же в помещениях которого работают два или более детских садов одновременно.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин одобрил проект распоряжения «Об утверждении Государственной программы адаптации помещений действующих учреждений дошкольного образования к требованиям гражданской защиты в условиях военного положения». В Государственном бюджете на 2026 год впервые предусмотрена отдельная субвенция на обустройство укрытий в учреждениях дошкольного образования. На эти нужды правительство выделило 1 млрд грн.

