Правительство выделило 1 млрд грн на укрытие в детсадах — Свириденко сообщила о старте приема заявок

Начался прием заявок на финансирование строительства укрытий в детсадах.

иллюстративное фото, источник: Суспильне Винница

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет Министров утвердил Порядок и условия предоставления субвенции из госбюджета на создание защитных укрытий в учреждениях дошкольного образования.

Впервые в этом году на эти нужды из госбюджета выделено 1 млрд. гривен. Планируется, что за эти средства в разных областях страны будет построено не менее 20 безопасных детсадов.

Претендовать на финансирование могут сообщества, имеющие проекты, зарегистрированные на платформе DREAM. Прием заявок продлится с 20 января по 26 января включительно, до 18:00. Распределение средств ожидается до конца февраля, что позволит оперативно приступить к строительству.

Субвенцию смогут получить:

заведения дошкольного образования с общей численностью воспитанников не менее 100 человек;

специальные детские сады;

заведения, единственные в своей общине, в которых образовательный процесс продолжается по очной или смешанной форме, или же в помещениях которого работают два или более детских садов одновременно.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин одобрил проект распоряжения «Об утверждении Государственной программы адаптации помещений действующих учреждений дошкольного образования к требованиям гражданской защиты в условиях военного положения». В Государственном бюджете на 2026 год впервые предусмотрена отдельная субвенция на обустройство укрытий в учреждениях дошкольного образования. На эти нужды правительство выделило 1 млрд грн.

