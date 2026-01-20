Чи треба фізособі щороку подавати заяву на пільгу із земельного податку — відповідь ДПС

Податківці пояснили, у яких випадках звертатися до контролюючого органу повторно не потрібно.

Фізичні особи, які мають право на пільгу зі сплати земельного податку, не зобов’язані щороку подавати заяву до податкової, якщо їхні земельні ділянки та підстави для пільги не змінюються. На цьому наголошують у Головному управлінні Державної податкової служби в Одеській області.

Як нараховують земельний податок фізособам

Облік фізичних осіб — платників земельного податку та нарахування сум податку здійснюють контролюючі органи за місцем розташування земельної ділянки. Це відбувається щороку до 1 травня, а базовим податковим періодом є календарний рік.

Водночас Податковий кодекс прямо передбачає право платників податків користуватися податковими пільгами за наявності законних підстав. Перелік категорій фізичних осіб, які звільняються від сплати земельного податку, визначено статтею 281 ПКУ. Пільга застосовується в межах граничних норм площі та окремо за кожним видом використання землі.

Коли заява потрібна

Подання заяви про застосування пільги є необхідним не у всіх випадках. Податківці роз’яснюють кілька ключових ситуацій:

1. Одна земельна ділянка або різні види використання

Якщо фізична особа володіє однією земельною ділянкою або кількома ділянками з різними видами використання і має право на пільгу, достатньо одноразово звернутися до податкового органу з документами, що підтверджують таке право. Щорічне повторне подання заяви не вимагається.

2. Кілька ділянок одного виду використання понад норму

Якщо станом на 1 січня у власності є декілька земельних ділянок одного виду використання, і їхня площа перевищує граничні норми, фізична особа до 1 травня подає заяву у довільній формі. У ній потрібно самостійно обрати, до яких саме ділянок застосовуватиметься пільга.

У разі подання такої заяви після 1 травня пільга почне діяти з наступного податкового року.

3. Право на пільгу виникло протягом року

Якщо право на пільгу або право власності на земельну ділянку з’являється в середині року, заява подається протягом 30 календарних днів з моменту виникнення такого права. Тоді пільга застосовується з місяця, що настає після місяця набуття права.

Що робити у разі помилок у нарахуваннях

Податкове законодавство дозволяє фізичним особам звертатися до контролюючого органу для звірки даних, зокрема щодо права на пільгу. Якщо виявлено розбіжності між даними податкової та документами платника, перерахунок податку проводять протягом 10 робочих днів.

Головний висновок

Податковий кодекс не встановлює обов’язку щорічного подання заяви про застосування пільги із земельного податку. Нова заява потрібна лише у разі змін:

у складі або площі земельних ділянок;

у видах їх використання;

у праві на пільгу.

Подати заяву та документи можна письмово або в електронній формі — через Електронний кабінет платника або мобільний застосунок «Моя податкова».

