  1. В Україні

Чи треба фізособі щороку подавати заяву на пільгу із земельного податку — відповідь ДПС

23:59, 20 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Податківці пояснили, у яких випадках звертатися до контролюючого органу повторно не потрібно.
Чи треба фізособі щороку подавати заяву на пільгу із земельного податку — відповідь ДПС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фізичні особи, які мають право на пільгу зі сплати земельного податку, не зобов’язані щороку подавати заяву до податкової, якщо їхні земельні ділянки та підстави для пільги не змінюються. На цьому наголошують у Головному управлінні Державної податкової служби в Одеській області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як нараховують земельний податок фізособам

Облік фізичних осіб — платників земельного податку та нарахування сум податку здійснюють контролюючі органи за місцем розташування земельної ділянки. Це відбувається щороку до 1 травня, а базовим податковим періодом є календарний рік.

Водночас Податковий кодекс прямо передбачає право платників податків користуватися податковими пільгами за наявності законних підстав. Перелік категорій фізичних осіб, які звільняються від сплати земельного податку, визначено статтею 281 ПКУ. Пільга застосовується в межах граничних норм площі та окремо за кожним видом використання землі.

Коли заява потрібна

Подання заяви про застосування пільги є необхідним не у всіх випадках. Податківці роз’яснюють кілька ключових ситуацій:

1. Одна земельна ділянка або різні види використання

Якщо фізична особа володіє однією земельною ділянкою або кількома ділянками з різними видами використання і має право на пільгу, достатньо одноразово звернутися до податкового органу з документами, що підтверджують таке право. Щорічне повторне подання заяви не вимагається.

2. Кілька ділянок одного виду використання понад норму

Якщо станом на 1 січня у власності є декілька земельних ділянок одного виду використання, і їхня площа перевищує граничні норми, фізична особа до 1 травня подає заяву у довільній формі. У ній потрібно самостійно обрати, до яких саме ділянок застосовуватиметься пільга.

У разі подання такої заяви після 1 травня пільга почне діяти з наступного податкового року.

3. Право на пільгу виникло протягом року

Якщо право на пільгу або право власності на земельну ділянку з’являється в середині року, заява подається протягом 30 календарних днів з моменту виникнення такого права. Тоді пільга застосовується з місяця, що настає після місяця набуття права.

Що робити у разі помилок у нарахуваннях

Податкове законодавство дозволяє фізичним особам звертатися до контролюючого органу для звірки даних, зокрема щодо права на пільгу. Якщо виявлено розбіжності між даними податкової та документами платника, перерахунок податку проводять протягом 10 робочих днів.

Головний висновок

Податковий кодекс не встановлює обов’язку щорічного подання заяви про застосування пільги із земельного податку. Нова заява потрібна лише у разі змін:

  • у складі або площі земельних ділянок;
  • у видах їх використання;
  • у праві на пільгу.

Подати заяву та документи можна письмово або в електронній формі — через Електронний кабінет платника або мобільний застосунок «Моя податкова».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ДПС податки земля

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні розробляють нові механізми контролю та моніторингу державної підтримки бізнесу

Законопроєкт передбачає автоматизований реєстр для надавачів допомоги, скорочення строків розгляду заявок Антимонопольним комітетом і нові правила підтримки бізнесу під час воєнного стану.

Комітет ВРУ підтримав законопроект про працевлаштування іноземців, попри попередження про соціальні наслідки

Урядова ініціатива передбачає запуск державного веб-порталу вакансій для іноземців, електронні заяви та єдиний дозвіл замість двох.

ВРП призупинила звільнення у відставку судді Олександра Пелиха, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди

У ВРП наявні дисциплінарні скарги відносно судді Пелиха, які наразі перебувають на стадії попередньої перевірки та визначені пріоритетними.

Між свободою та ізоляцією: апеляційний суд у Тернополі визначив баланс у справі про наркотики

Суд підкреслив: грошове забезпечення має бути гарантією належної поведінки, а не формальною альтернативою арешту.

В Україні пропонують полегшити звільнення працівників на ТОТ і в зонах бойових дій

Роботодавцям дозволять звільняти працівників без ризику юридичної відповідальності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]